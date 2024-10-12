美國大選｜司法部擬起訴維珍尼亞州　涉清除選民名單

美國司法部10月11日表示將起訴維珍尼亞州（Virgina），指控其在11月大選前90天內，質疑部份選民資格並將他們從選民名單中刪除的做法違反1993年的《全國選民登記法》（The National Voter Registration Act Of 1993）。



路透社11日報道，維珍尼亞州長揚金（Glenn Youngkin）於8月初曾簽署一項行政命令，對選民名單進行日常更新，內容包括對比州機動車輛管理局確認的「非公民名單」和「現有登記選民名單」。

2024年7月15日，維珍尼亞州長揚金（Glenn Youngkin）在威斯康星州舉行的共和黨全國代表大會（RNC）第一天在上發表演說。（Reuters）

地方登記員在對比後，需要聯繫身份存疑的選民，並通知他們如果在14天內未能「確認公民身份」，其登記的投票資格將會被取消。

美國司法部表示，這個過程使一些人的選民登記被取消，大選臨近時隨意對選民名冊進行重大變更，或導致合法選民因爲名單維護不當而被剝奪投票權。