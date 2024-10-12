美國大選｜美媒：特朗普要求軍用載具保護　應對伊朗刺殺威脅

美媒10月11日報道，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）因應伊朗的暗殺威脅，要求政府向他提供軍用飛機及車輛保護，並擴大其居住地及集會地的飛行限制範圍。



《華盛頓郵報》和《紐約時報》11日報道，政府表示伊朗仍在積極策劃殺害特朗普，而其顧問越來越擔心伊朗或以無人機和導彈進行刺殺活動。

特朗競選團隊已經向白宮幕僚長津茨（Jeffrey Zients）和特勤局署理局長Ronald Rowe強調，指由於欠缺足夠的保護，他們須改動甚至取消競選活動。團隊要求動用軍事資源加強保護特朗普，同時擴大其住所以及競選活動地點的飛行限制等。

在這張攝於2022年9月10日的插圖中，可以在美國和伊朗國旗前看到一個電腦使用者的模型。（Reuters）

白宮通訊主任拉波特（Ben LaBolt）稱，總統拜登已指示特勤局為特朗普提供最高級別的保護。拜登則向記者表示，他之前已授權安全部門向特朗普提供有如對方在任總統時同等的保護。

特朗普或須放棄高爾夫球愛好

美國哥倫比亞廣播公司（NBC）11日引述2名知情人士透露，特朗普9月15日在高爾夫球場附近再遇企圖暗殺事件後，他已沒有再打過高爾夫球，而且直到大選結束後他才會打高爾夫球。 。

第3名知情人士表示，特勤局方面已為表明，如果特朗普再前往打高爾夫球，特工將無法確保其人身安全。

2024年10月11日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）於在內華達州（Nevada）舉行競選集會。（Reuters）

報道稱，如果特朗普真的在大選前都不再打高爾夫球，這將是他自新型冠狀病毒疫情以來，最長時間沒有打高爾夫球。