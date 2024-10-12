美國恐怖血案　母親疑遭女兒殺害肢解　再煮成肉羹

美國肯塔基州（Kentucky）警方10月9日發現一具被肢解的女屍，並在屋內廚房一個鍋內發現被煮過的人體殘肢。女死者的32歲女兒涉嫌毀滅證據等罪名被捕。



《People》雜誌10月11日引述肯塔基州多間傳媒報道，事發於當地北部，一名為女死者Trudy Fields打工的男子上門準備工作時，發現找不到僱主。他在屋內察看，發現後園有懷疑是Trudy的遺體和頭髮，於是報警求助。

警員到場時除了在屋後發現遺體，亦在雜草找到染血的物件和拖行的痕跡。據報案的男工人指，他最後一次見到Trudy是在8日，當時屋內只有她和女兒Torilena May，兩母女曾發生爭執，女兒更詛咒母親。

美國肯塔基州（Kentucky）北部碎屍案現場。（YouTube/LOCAL 12片段截圖）

肯塔基州警方表示，Torilena May拒絕與警員接觸，關在家中近12小時後，警方獲法庭搜令破門入屋。當時她全身佈滿血跡，而Trudy的遺體旁邊則放有染血的床褥，經打開後驚見多個殘肢和器官。

美國肯塔基州32歲女子Torilena May Fields涉嫌殺害母親被捕。（Bourbon County Detention Center 圖片）

當局進一步在屋內搜查時，在廚房找到一個仍是暖的不鏽鋼鍋，裏面有相信被焗爐焗過的殘肢。警方隨即以涉嫌妨礙公務、毀滅證據及虐待屍體罪拘捕Torilena May，預計在14日出庭應訊，報道指，她或可能被加控更多罪名。