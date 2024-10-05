澳洲男子失蹤逾1年　疑遭妻子殺害肢解兼扮「打卡」

澳洲悉尼一名63歲男子自2023年7月起失蹤，警方調查後懷疑事主遭妻子殺害再肢解，其社交帳戶及銀行戶口更多次被對方使用，以假裝仍然在生。最終她被起訴謀殺罪。



澳洲第9新聞台（9 News）10月5日報道，男事主Mamdouh Noufl在2023年5月於悉尼Greenacre的家中最後一次現身後就下落不明。他原本計劃外遊，惟他的朋友在同年7月1日無法與對方聯絡，於是報警求助。

Mamdouh Noufl在2023年5月於悉尼失蹤，警方懷疑他遭妻子下毒手殺害並肢解。（澳洲警方失蹤人口組圖片）

警方初步調查發現，Noufl在失蹤後仍在社交平台活躍，亦曾進入過銀行帳戶。不過警方懷疑他的電話被53歲的妻子Nirmeen使用，因此Noufl分別在埃及和澳洲的親朋好友在數月後才發現對方失蹤。

報道提到，Nirmeen懷疑在家中殺害丈夫，將對方肢解後，以多個膠袋裝着殘肢，再分別丟到悉尼西南部工業區多個垃圾桶內。她亦涉嫌在事後深層清潔現場，並更換地板。

警方監視Nirmeen多時後，認為她有逃亡風險，於是4日在當地一間醫院內將她拘捕。負責調查的探員表示，Noufl的死令Nirmeen成為最大得益者，包括透過出售物業獲利。

Mamdouh Noufl疑在悉尼家中遭妻子肢解後，警方鑑證人員到場調查。（新南威爾斯警方圖片）

Noufl在4日出庭，法院拒絕向她批出保釋，因此需要繼續還押，並在12月11日再次應訊。