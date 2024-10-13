美媒：機密文件顯示　哈馬斯曾遊說伊朗及真主黨參與突襲以色列

以色列遭哈馬斯突襲超過一年，中東的局勢持續緊張。有美媒披露，哈馬斯曾遊說伊朗及黎巴嫩真主黨（Hezbollah）參與襲擊以色列或進行較廣泛的衝突。



《紐約時報》10月12日報道，以軍在今年1月底搜查哈馬斯在加沙南部汗尤尼斯市（Khan Younis）的地底指揮中心時，於一部電腦內發現哈馬斯多份秘密會議紀錄，當中提到哈馬斯2023年10月7日突襲以色列的詳細計劃、以及哈馬斯（Hamas）領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）遊說伊朗及真主黨的內容。

哈馬斯突襲發生後，加沙民眾聚集街頭，避免在弓手中受到以色列空襲報復。（Reuters）

報道指，哈馬斯原本計劃在2022年秋季進行代號為「大計劃」的對以色列突襲行動，但因為遊說伊朗及真主黨參與而推遲。到了2023年7月，一名哈馬斯高層在黎巴嫩與伊朗高級指揮官會面，要求德黑蘭方面在突襲開始時空襲以色列的敏感設施。

該名指揮官稱伊朗和真主黨原則上支持計劃，但表示需要更多時間準備。哈馬斯覺得已獲盟友的普遍支持，惟憂慮以色列部署新型防空系統，因此認為可能需要在沒獲得伊朗和真主黨的全面參與下實行計劃。

圖為2024年10月7日，哈馬斯突襲以色列滿一周年，以色列特拉維夫民眾舉行「無聲抗議」活動，紀念去年的死難者及呼籲釋放其他人質。（Reuters）

文件顯示，哈馬斯自2021年起故意避免與以色列爆發主要衝突，令以色列放下戒心，並為突襲帶來最大效果；另外該組織同時亦有意阻止以色列與沙特阿拉伯建立正常關係。

對於報道內容，伊朗駐聯合國代表否認指控，稱文件是偽造。