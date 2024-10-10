哈馬斯和法塔赫會談 同意成立臨時委員會管理加沙
撰文：聯合早報
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巴勒斯坦兩股多年關係不睦的主要政治勢力哈馬斯（Hamas）和法塔赫（Fatah），初步同意設立一個臨時、非政治性的委員會來管理加沙地帶。
新華社消息，埃及知情人士透露，哈馬斯與法塔赫的代表星期三（10月9日）在埃及首都開羅舉行會談，雙方同意設立臨時委員會，作用將僅限於管理拉法口岸，併為加沙地帶人民提供食品、藥物等生活必需品和服務。
預計該委員會將由10名至15名不屬於任何巴勒斯坦派別的委員組成，人選還有待進一步討論。
據透露，鑑於以色列和美國堅持結束哈馬斯在加沙地帶的統治，法塔赫和哈馬斯達成成立該委員會的協議，將「挽救不斷惡化的巴勒斯坦局勢」。
中東局勢日趨失控之際，歐美領導人紛紛敦促加沙停火，重申支持兩國解決方案。
美國駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）呼籲以色列採取緊急措施，避免受困加沙的巴勒斯坦人陷入人道主義災難。
格林菲爾德星期三在聯合國安理會召開的會議上說：「早在幾個月前，已預測到會發生這種災難性情況，但問題至今仍未得到解決。這必須改變，馬上改變。」
格林菲爾德重申，以色列不應該重新佔領加沙，加沙領土的面積也不應該縮小。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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