哈馬斯和法塔赫會談　同意成立臨時委員會管理加沙

巴勒斯坦兩股多年關係不睦的主要政治勢力哈馬斯（Hamas）和法塔赫（Fatah），初步同意設立一個臨時、非政治性的委員會來管理加沙地帶。



新華社消息，埃及知情人士透露，哈馬斯與法塔赫的代表星期三（10月9日）在埃及首都開羅舉行會談，雙方同意設立臨時委員會，作用將僅限於管理拉法口岸，併為加沙地帶人民提供食品、藥物等生活必需品和服務。

預計該委員會將由10名至15名不屬於任何巴勒斯坦派別的委員組成，人選還有待進一步討論。

哈馬斯前總領導人馬沙爾10月5日在多哈接受路透社訪問，稱組織在與以色列的戰爭中損失慘重，但一定會「像鳳凰一樣」浴火重生。（Reuters）

據透露，鑑於以色列和美國堅持結束哈馬斯在加沙地帶的統治，法塔赫和哈馬斯達成成立該委員會的協議，將「挽救不斷惡化的巴勒斯坦局勢」。

中東局勢日趨失控之際，歐美領導人紛紛敦促加沙停火，重申支持兩國解決方案。

美國駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）呼籲以色列採取緊急措施，避免受困加沙的巴勒斯坦人陷入人道主義災難。

圖為2024年4月17日，韓國首爾，美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）發表演講。

格林菲爾德星期三在聯合國安理會召開的會議上說：「早在幾個月前，已預測到會發生這種災難性情況，但問題至今仍未得到解決。這必須改變，馬上改變。」

格林菲爾德重申，以色列不應該重新佔領加沙，加沙領土的面積也不應該縮小。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

