以巴衝突一周年｜音樂節倖存者憶恐怖經歷 親睹女子遭哈馬斯強姦
撰文：聯合新聞網
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以巴戰爭7日屆滿一周年，以色列各地紛紛進行紀念，特拉維夫一場活動邀請倖存者講述親身經歷。
一名女子描述在諾瓦音樂節逃難當下目睹武裝分子強暴女性，而結婚不到一年的新婚丈夫也死於該突襲行動，當時她不得不將丈夫鮮血塗在身上裝死才逃過一劫。
靠把丈夫屍體上的鮮血塗在身上裝死才逃過一劫 點圖放大看看特貝西分享的夫妻合照：
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《耶路撒冷郵報》報道，7日在特拉維夫雅孔公園（Yarkon Park）的以巴戰周年紀念活動，主辦單位播放倖存者特貝西（Yuval Sharvit Trabelsi）分享遭遇突襲的親身經歷。
她透露，自己的丈夫摩爾死於哈馬斯武裝份子手下，而她一邊躲避哈馬斯時目擊女性遭到強姦。
特貝西說：
我們目睹謀殺、綁架，但其中最難以承受的是強姦……我從未聽過像那位女子一樣絕望的求救聲。
她接着講述如何將丈夫的血抹在身上，讓武裝子以為她已經死了。
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諾瓦音樂節去年10月7日破曉時分遭遇哈馬斯突襲，造成現場超過360人罹難。
然而，以巴戰至今沒有結束迹象，以色列與周邊敵對勢力更是升溫。該活動當下突然傳來空襲警報，警告從也門發射一枚飛彈，迫使所有人在悼念途中趴臥地面、雙手護頭。
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