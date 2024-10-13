日本世博會開幕倒數半年　預售票銷情慘淡　民調：6成民眾興致低

日本大阪世博會將在2025年4月13日開幕，倒數還剩半年，籌辦期間出現種種問題，場館建造出現工期延誤，門票預售近一年，賣出僅目標一半。這還反映在民意上，日媒調查發現，約62%民眾對世博會不感興趣。



日本《時事通訊社》10月13日報道，世博會在2023年11月開售預售票，截至9月才賣出約714萬張，僅達目標1400萬張預售票的一半。

圖為日本放送協會（NHK）4月進行的民調，問及民眾是否對世博會感興趣，完全不感興趣與不太感興趣的民眾佔比分別為27%與35%。（NHK）

報道指，當局為提升世博會關注度，不僅造勢將展出日本在南極發掘到的世界上最大的火星隕石，還計劃讓流行歌星Ado (「アド」）在開幕式上表演，以吸引年輕人的關注。

日本放送協會（NHK）在4月的調查指，對世博會不感興趣的民眾，包括完全不感興趣與不太感興趣的民眾佔比高達62%。

而在另一方面，當局指作為世博會象徵的「環狀大屋頂」預計在2025年2月前完工。世博會場館的建造此前曾一度陷入停滯，而建築預算由原來的1250億日圓漲至2350億日圓（約122億港元），將近原來的2倍。