朝鮮國防省：已發作戰預備指示　朝韓邊境部隊進入射擊準備狀態

韓朝關係進一步緊張，朝鮮指有韓國無人機飛入平壤，批評是挑釁行為後，朝鮮國防省發言人10月13日稱，朝鮮人民軍總參謀部已發出作戰預備指示，朝韓邊境部隊進入射擊準備狀態。



朝鮮：已發作戰預備指示

據央視新聞報道，朝鮮國防省發言人10月13日表示，「由於韓國對朝鮮首都平壤的挑釁行為，軍事緊張事態一觸即發。朝鮮人民軍總參謀部已於10月12日發出作戰預備指示，要求前線朝鮮人民軍炮兵聯合部隊和承擔重要火力任務的部隊做好全面射擊準備。」

朝方又指，「如果確認韓方再次挑釁，必須立即對其予以打擊，這可能會導致武裝衝突擴大，各級單位必須做好充分準備，應對不同事態發展。」

朝鮮人民軍總參謀部的作戰預備指示稱，按照戰時定員編制，將8個全副武裝的炮兵旅團在10月13日晚上8時之前轉為「射擊待命狀態」，完成各項作戰保障工作。

韓朝近來互相指責，朝方斥有韓國無人機飛入平壤，朝鮮領導人金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正12日通過朝中社發表講話，批評韓國軍方否認向平壤投放無人機一事，並稱若在平壤上空再次發現無人機，就將發生「慘痛的悲劇」。

圖為2018年4月27日，朝鮮領袖金正恩（不在圖中）與胞妹金與正在板門店和平之家出席韓朝峰會。（Photo by Pool/Getty Images）

韓國國防部13日回應指，金與正的講話不單未反省近期朝鮮對韓國空飄「垃圾氣球」一事，反而出言威脅韓國國民，韓方指對朝鮮發出嚴正警告，若朝鮮侵害韓國國民安全，那一天便是朝鮮政權毀滅之日。

韓國防長金龍顯11日稱，韓軍未有將無人機滲透至平壤。韓聯社報道，聯合參謀本部一名負責人表示，軍方未向朝方滲透無人機，將確認是否民間組織所為。