解放軍東部戰區展開圍台軍演 美國敦促北京避免損害兩岸和平
撰文：蕭通
出版：更新：
解放軍東部戰區10月14日在台灣周邊進行「聯合利劍-2024B」演習，稱需要震懾「台獨」分裂勢力。美國拜登政府一名官員表示，華府正監察事件。
路透社引述一名拜登政府團隊官員報道，美國正監察解放軍在台灣附近的軍演，強調中國應避免進行可能損害台海和平穩定的行為。
解放軍東部戰區指，今次軍演是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。不過，軍方公布未提出演習結束時間。而此前一天，東部戰區曾發布名為《枕戈待旦》的最新訓練影片，特別將台灣地圖標示為紅色，並宣言解放軍「全時待戰，隨時能戰」。
而針對解放軍在台灣附近展開新一輪軍演，台國防部形容為「不理性及挑釁」，並表示強烈譴責。
東部戰區新聞發言人李熹表示，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東，開展「聯合利劍-2024B」演習，艦機多方向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。
解放軍東部戰區於周日（13日）曾發布名為《枕戈待旦》的最新訓練影片，悉數展示航空母艦、兩棲登陸艦、無人機、殲擊機系列戰機、潛艇等武器裝備，並展示解放軍在森林、海面、空中等訓練場景，充分展現軍事實力。
影片公開東部戰區陸、海、空訓練場景。（東部戰區）
美國向台提供武器援助 北京對3間美軍工企業及10高層採反制措施美國軍方商雷神涉虛報提高對台軍售價格 台方否認遭美欺騙美國撥款44億軍資支援台灣 金額史上最高台灣旅客遊釜山突暈倒 熱心韓警與護士及時施CPR救一命｜有片