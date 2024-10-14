韓江奪諾貝爾文學獎　名作難過韓軍審查屢遭禁　軍方：內容激進

韓國女作家韓江（한강，Han Kang）10月10日成為2024年度的諾貝爾獎（Nobel Prize）文學獎得主，是韓國首位諾貝爾文學獎得主，但她的三本名作《永不告別》、《少年來了》、《素食者》卻在2019年至2021年間未通過韓國軍方審查，因而不能出現在部隊圖書館與宿舍書庫。



2024年10月10日，韓國首爾，圖為人們正閱讀今屆諾貝爾文學獎得主韓江的作品《素食者》。（Reuters）

韓聯社10月14日引述軍方消息人士指，軍方審查注重提升士兵精神戰鬥力，涉及社會事件和內容較為激進的作品基本上都難以進入部隊，而能否進入部隊與作品的文學價值無關。

韓江的諸多作品獲諾貝爾獎委員會讚賞「直面歷史創傷」，出生於光州的她擅長用歷史事件作為小說故事背景，著作《少年來了》、《永不告別》分別以韓國的光州事件、濟州四三事件為題材。而另一本名作《素食者》則描寫普通女性決意成為素食者，全面改變個人心理、家庭及社會身份。

韓江2024年10月10日成為諾貝爾文學獎新得主後，韓國電視台廣泛報道（Getty）

生於1970年的韓江獲形容是「印象派」作家，擅長用冷靜文字描繪出熱切的情感。她的作品《少年來了》（소년이온다）是以韓國光州民主化運動為背景，故事講述在1980年5月，韓國光州市民與學生組織示威遊行反抗全斗煥政權，15歲少年東浩和朋友正戴一起參加，在面對軍人開槍時，東浩害怕地逃走，親眼目睹朋友正戴遭當街射殺。

訪問倖存者寫小說

根據出版社介紹，出身光州的韓江便是以其父親、小說家韓勝源的學生東浩為主角，蒐集資料、訪問光州事件的生還者，寫下小說。她在書中透過不同角色的聲音，呈現光州事件的殘忍、倖存者的無力與愧疚。

韓江之後指，這本書不是為她個人而寫，她希望把書獻給在光州民眾抗爭中不幸身亡者、倖存者，還有罹難者的家屬。

韓國女作家韓江奪得諾貝爾文學獎，圖為她2023年在光州演說（Yonhap via REUTERS）

韓國女作家韓江奪得諾貝爾文學獎，日本東京一家書店2024年10月10日快速把她的作品放到店內當眼位置（Reuters）

韓江另一以著名歷史事件為背景的作品有長篇小說《永不告別》，它以韓國濟州四三事件的歷史悲劇為題材，故事講述小說家慶荷為了幫助意外住院的朋友仁善，到濟州的家照顧她的小鳥，在那裏了解到仁善的家族史，意識到1948年在濟州發生的四三事件如何影響這家人，其父親在監獄度過15年、其母親同時失去父母和妹妹，連哥哥也生死未卜等。

「濟州四三事件」是指1948年4月至1954年9月濟州民眾因反對美國軍政而示威，與軍警對抗、最後遭鎮壓的事件，死亡人數估計約3萬。

韓江2023年11月憑此書獲得法國文學界獎項梅迪西斯獎的外國小說獎，是韓國作家史上首次獲此殊榮。她之後曾談到，創作這部作品過程相當辛苦，歷時約7年。

韓江獲得諾貝爾文學獎後，將獲得1100萬瑞典克朗（約825萬港元）獎金，並獲頒獎牌和證書。今年的諾貝爾文學獎頒獎典禮將於12月10日在瑞典斯德哥爾摩舉行。