外媒：Elon Musk曾聘私家偵探團隊監視Amber Heard　質疑她不忠

荷李活女星安芭赫德（Amber Heard）2022年與男星尊尼特普（Johnny Depp）的離婚官司轟動全球後，她與超級富豪、Tesla（特斯拉）創辦人馬斯克（Elon Musk）昔日戀情再受關注，最新有外媒指，馬斯克2017年曾質疑安芭赫德拍攝《水行俠》期間有第3者，僱用私家偵探「監視」對方。馬斯克與安芭赫德尚未回應。



外媒Tortoise調查主管Alexi Mostrous在播客（Podcast）製作名為《Elon's Spies》（馬斯克的探子）節目，他10月13日並在《每日郵報》撰文「爆料」。

他指馬斯克或代表他工作的人利用私家偵探和監視工具，以控制資訊、壓制批評者，其中遭受監視的人包括曾與他爆發罵戰的英國潛水員昂斯沃恩（Vernon Unsworth），也有前情人安芭赫德。

圖為Amber Heard和Elon Musk的合照。（Instagram@amberheard）

文章指，安芭赫德2017年在澳洲黃金海岸拍攝《水行俠》（Aquaman）期間，馬斯克曾質疑她有第3者，他的保安團隊聯絡一個知名的澳洲私家偵探隊伍，「監視」安芭赫德的行縱長達數週，甚至可能數個月，花費逾10萬澳元（約52.3萬港元）。

監視隊伍出動紅外線攝影機和無人機展開行動，並打算如若事件敗露，便假裝自己是狗仔隊。

文章並談到在安芭赫德在黃金海岸拍戲期間，當地一份報章曾收到匿名舉報，指有一名澳式足球運動員「在安芭赫德家度過多個夜晚」。

Amber Heard於2020年現身倫敦法院外（Getty）

Elon Musk於2023年12月在意大利羅馬出席政黨舉辦的活動（Reuters）

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