Amber Heard稱同意與Johnny Depp和解　控訴法律不公

美國影星安芭赫德（Amber Heard）12月19日在社交媒體發聲明，指同意與前夫尊尼特普（Johnny Depp）就誹謗案和解，並指摘美國法律系統不可信，但未提及和解的內容。



安芭赫德表示，和解不代表她認輸。她控訴，「大量和直接可支持其證供的證據都被排除」，「名氣和權力比情理和程序有影響」，認為她的證詞不獲保護，成為了社交平台的笑柄，直言對美國的法律系統失去了信心。

對於她本月初就誹謗案入稟上訴，她在聲明表示「即使上訴成功，最佳結束都只是重審，新陪審團將審視相同的證據」，認為根本不可能成功。她希望有建設性和目的地使用時間，而非挑戰不可能的事。

安芭赫德又指，女性說出真相不應受欺凌和面臨破產，但不幸地這情況並非不常見。她揚言不會因說出真相引致的事情受威脅、感到沮喪或退縮，強調她的聲音是她擁有的最珍貴資產。

安芭赫德早前在一篇專欄文章中描述自己是一名遭受家暴的人後，被前夫尊尼特普控告誹謗，後來她又反控告尊尼特普誹謗。法院今年6月裁定，安芭赫德要賠償1,040萬美元給尊尼特普，尊尼特普則要向安芭赫德賠償200萬美元。