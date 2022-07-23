Amber Heard提上訴不足1天　Johnny Depp也出招上訴拒向女方賠錢

美國荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的互控誹謗官司判決6月1日出爐後，法庭判安芭赫德要向男方賠償1,035萬美元，尊尼特普則要向她賠償200萬美元。被視為「輸家」的安芭赫德之後上訴，7月21日提交上訴通知，結果在不足1天後，尊尼特普22日也向法庭提交上訴通知文件，尋求推翻要向女方賠償200萬美元的判決。



據美媒Deadline報道，尊尼特普的舉動屬於一種法律策略，被視為對安芭赫德7月21日提出上訴的「純粹回應」。尊尼特普律師一方已向法庭提交4頁紙的上訴通知。

安芭赫德的發言人之前在21日表示：「我們認為法院犯了錯，妨礙了與第一修正案一致的公正和公平判決。」發言人稱：「因此，我們對判決提出上訴。雖然我們意識到今天提交上訴通知將點燃Twitter（上輿論）的篝火，但我們需要採取一些措施來確保公平和正義。」

篇幅僅兩段的上訴通知中，沒說明她上訴的理據。尊尼特普的代表當日回應稱，他的團隊仍然相信法院將維持原判。

陪審團聽取在為期六週的審判期間提供的廣泛證據，並得出了一個明確而一致的判決，即被告本人多次誹謗尊尼特普。他的發言人說：「我們對我們的案子仍然充滿信心，這一判決將成立。」

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此前已有分析認為這條上訴之路也不容易走，除了需千萬美元保證金，一些律師也認為成功上訴難度大。

根據判決，安芭赫德雖可在反控告官司中獲賠200萬美元，但需賠償尊尼特普高達1,035萬美元（約8,073萬港元），同日安芭赫德的發言人已向傳媒證實她計劃上訴。

安芭赫德若想推翻判決或拉低賠償金額，固然要靠再開庭，但問題是先要有財力，需先要拿出全額賠償金1,035萬美元作保證金，然後在上訴審訊過程期間還要支付利息。

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