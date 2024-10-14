以色列軍迫巴勒斯坦「人肉盾牌」找炸藥　17歲少年談驚心動魄經歷

美國媒體10月14日報道，調查發現以色列軍隊和情報人員在加沙地區逼迫巴勒斯坦俘虜做「人肉盾牌」，其中包括17歲少年舒貝爾（Mohammed Shubeir）。



《紐約時報》指，年僅17歲的舒貝爾被脅迫進入家鄉汗尤尼斯（Khan Younis）廢墟之中，尋找武裝分子哈馬斯（Hamas）裝設的炸藥，還有人被迫走在以軍坦克前方。

舒貝爾3月與家人們一起被以軍抓到，雖然他10天後就被釋放，但在這段期間，以軍為了避免自己人被炸，把他扣上手銬，逼他走在前方，尋找哈馬斯埋設的炸藥。接着他在一棟被摧毀的建築物前停了下來，因為牆上就是連接炸藥的線，「士兵們把我當作狗一樣，送到滿是陷阱的公寓，我還以為這就是我生命的最後時刻」。

根據報道，雖然此舉的範圍和規模尚不清楚，但根據以色列法律和國際法，這種行為都是違法的。但在加沙5個城市中，至少11個小隊已經使用了這種做法，而且往往有以色列情報機構官員的參與。

2024年10月14日，以哈衝突期間，巴勒斯坦人在加沙走廊中部代爾巴拉赫的阿克薩烈士醫院檢查以色列襲擊流離失所者帳篷的受損情況。（Reuters）

巴勒斯坦被俘虜者遭強迫探索加沙部份區域，這些地方都是以軍認為哈馬斯可能伏擊或設下誘殺裝置之處。以軍認為在隧道網絡內仍有武裝分子藏身，就迫使俘虜們進入進行偵察和拍攝。

他們進入設有地雷的建築物尋找隱藏的爆炸物，有的是進入地道、有的是拿起移動發電機或水箱等物品，為以軍開路及踩雷。2023年10月戰爭爆發以來，這種做法逐漸變得更加普遍。

2024年10月14日，在以哈衝突期間，巴勒斯坦人在加沙地區中部代爾巴拉赫的阿克薩烈士醫院檢查以色列襲擊流離失所者帳篷的受損情況。（Reuters）

另一巴勒斯坦人Jehad Siam指，以軍小隊強迫巴勒斯坦人走在前面當作掩護，朝加沙市中心武裝分子據點前進，「士兵們要求我們往前，這樣對方就不會還擊，當眾人抵達目的地之後，士兵集體湧入建築物內，在似乎殺光武裝分子之後，平民才安然無恙地下離開。」

英國布里斯托大學（University of Bristol）教授、法律專家Lawrence Hill-Cawthorne表示，雖然法律對於在與哈馬斯等非國家行為體發生衝突期間被拘留者的權利較為模糊，但強迫巴勒斯坦俘虜探索危險的地方是非法的，「無論這些被拘留者是平民還是哈馬斯戰鬥派系的成員」。