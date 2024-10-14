王毅通話以色列外長：聯黎部隊執行維和任務　以方應保障安全

中國外長王毅10月14日應約同以色列外長卡茨（Israel Katz）通電話，據中國外交部指，王毅強調聯黎部隊（即聯合國駐黎巴嫩臨時部隊）根據安理會決議授權執行維和任務，以方應採取切實舉措保障聯黎部隊人員安全。



中國外交部指，卡茨介紹以方對地區局勢的看法和關切。

王毅說中東地區衝突延宕升級，國際社會深感憂慮，當務之急是立即實現加沙全面永久停火，釋放所有人質，確保人道主義救援不受阻礙進入加沙，無論哪個國家、種族，所有人的生命都同等寶貴，加沙地區的人道災難不應再繼續下去。

他稱以暴制暴無法真正解決各方合理關切，加沙衝突再次說明，巴勒斯坦問題仍是中東問題的核心，國際社會的呼聲十分明確，那就是希望儘快回到「兩國方案」的政治解決軌道上來，最終實現以巴兩個國家和平共存、猶太和阿拉伯兩個民族和諧相處，這是各方包括以色列在內，獲得穩定和持久安全的正確途徑。

王毅表示中方高度關注以色列和伊朗間緊張局勢，認為地區進一步生戰生亂，不符合任何一方利益，希望各方慎重行事，避免局勢陷入惡性循環，中方在地區事務上沒有任何私利，從不參與地緣爭奪。

2024年9月28日，中國外交部長王毅在紐約聯合國總部出席第79屆聯合國大會一般辯論。（Reuters）

他指作為聯合國安理會常任理事國，中國始終站在和平一邊，站在國際法一邊，站在事實和真理一邊，將繼續為推動局勢降温、恢復地區和平發揮建設作用。

王毅強調聯黎部隊根據安理會決議授權執行維和任務。以方應採取切實舉措保障聯黎部隊人員安全。

中方指，雙方還就中以關係交換意見，卡茨說發展對華關係是以方既定政策，符合兩國共同利益，以色列政府恪守在台灣問題上的一貫立場。

王毅表示中方對以政策保持連續性、穩定性，願隨着局勢緩和，儘快恢復各方面交往，推動兩國創新全面夥伴關係可持續發展，希望以方採取有效措施保障在以中國機構和公民的安全。