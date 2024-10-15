加拿大與印度互驅6名外交官　涉加國續查錫克教領袖被殺案

加拿大外交部10月14日證實，以涉嫌暴力犯罪活動為由，驅逐印度駐加高級專員和其他5名外交官，原因是有加國公民遭印度特工列為目標，而相關外交人員與事件有關。新華社報道，加拿大外交部長趙美蘭公布，驅逐印度外交官的決定經過慎重考慮，是在加警方收集了充分、明確和具體的證據，確定6人涉及加國錫克教領袖尼賈爾 (Hardeep Singh Nijjar) 被殺案後所作出。



而在加拿大證實媒體報道前，印度外交部公布，已下令驅逐6名加拿大外交官，並從加拿大撤回自己的高級專員。印方表示，收到加拿大的外交函件，表明高級專員和其他外交官被列為調查中對象。印方對加拿大現任政府保護外交人員的安全沒有信心，因此決定撤回相關人員。不過，印度未詳述加國調查內容。



錫克教領袖：圖為2023 年9 月20 日，加拿大卑詩省的錫克教宗師那納克寺廟（Guru Nanak Sikh Gurdwara）展示招語，要求就錫克教領袖尼賈爾 (Hardeep Singh Nijjar) 被殺案，徹查印度當局的角色。（Reuters）

加國警方求約談 印度拒放棄外交和領事豁免

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau ）去年表示，有證據顯示加國一名錫克分裂主義領袖被殺與印度特工有關，兩國關係此後一直緊張。

加國媒體14日披露，加拿大警方在調查此案時掌握證據，發現印度政府特工在加國進行「嚴重犯罪活動」，包括多宗針對異見者的「暴力活動」。而印度駐加外交官和領事官員利用其官方職務，秘密為印度政府收集資訊。

加拿大外交部最新聲明稱，加國警方收集了確鑿證據，為進一步調查並允許警方約談相關人員，加方要求印度方面放棄外交和領事豁免並配合調查。但由於印度方面予以拒絕，並考慮到加拿大人的公共安全問題，加拿大向上述6人發出了驅逐通知。

加拿大錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）2023年6月19日在溫哥華近郊薩里（Surrey）錫克教宗師那納克寺廟（Guru Nanak Sikh Gurdwara）外遭槍殺身亡後，2023年8月19日鏡頭下寺廟建築物外掛出的一幅橫額。

印度批評蓄意抹黑 同日召見加拿大臨時代辦抗議

印度外交部14日再次反駁指控，指責沒有任何事實依據，是以調查為藉口，蓄意抹黑印度以獲取政治利益的策略。外交部指出，已要求6名加拿大外交官19日之前離開。同日召見了加拿大臨時代辦Stewart Wheeler提出抗議。

Stewart Wheeler同日重申杜魯多的說法，並發聲明重申，加拿大當局提供了可信及不容反駁的證據，證明印度政府特工與在加拿大境內一宗公民被殺案有關，印度是時候調查這些指控。