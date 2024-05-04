加拿大警方起訴三名印度公民　涉參與殺害錫克教領袖

加拿大錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）去年6月遇害案，當地警方5月3日宣布拘捕三名印度公民，並面對謀殺及涉嫌參與殺害罪名。渥太華方面同時調查事件是否與印度政府有關。



路透社及加拿大《環球新聞》（Global News）報道，加拿大皇家騎警（RCMP）在安大略（Ontario）及艾伯塔省（Alberta）拘捕該三名疑犯。消息指他們持學生簽證到當地，但在尼賈爾於溫哥華市郊遭槍殺時，三人或接受印度情報部門的指示行事。

警方表示，案件仍在調查之中，包括找出事件是否與印度政府有關，因此不排除會有其他人涉案及被捕。

加拿大錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）2023年6月19日在溫哥華近郊薩里（Surrey）錫克教宗師那納克寺廟（Guru Nanak Sikh Gurdwara）外遭槍殺身亡後，同年8月19日鏡頭下寺廟建築物外掛出的一幅橫額。相中人是尼賈爾。（Reuters）

尼賈爾為加拿大公民，生前主張錫克族應從印度北部部分地區和巴基斯坦部分地區獨立為「哈利斯坦國」（Khalistan），但新德里方面將他列為恐怖份子並下令通緝。

渥太華方面曾指控印度政府涉案，結果導致兩國關係緊張。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）當時強調，新德里方面需要極其嚴肅地對待事件，重申加國政府無意挑釁或令事態升級。

白宮上週曾表示，對有報道指印度情報部門在美加參與暗殺行動感到憂慮。