一名歐洲高級官員消息人士在布魯塞爾告訴記者，作為討論烏克蘭周邊局勢的一部份，歐盟各國外長10月14日在盧森堡審議巴西和中國的和平倡議。



俄衛網10月11日報道，他說：「部長們將討論澤連斯基的和平計劃，以及中國和巴西的倡議。」

消息人士解釋說，這個話題將由歐洲的部長門提出，他們將在聯合國大會期間討論這一倡議。

中國與巴西曾就推動政治解決烏克蘭危機、呼籲局勢降溫深入交換意見並達成六點共識。仝瀟華就中巴共識指出，2024年5月23日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見巴西總統首席特別顧問阿莫林。雙方就推動政治解決烏克蘭危機達成六點共識，包括呼籲停火，尊重所有國家的合法安全利益，解決人道主義危機等。

中巴雙方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會。俄羅斯外交部副部長謝爾蓋·里亞布科夫當時表示，俄羅斯歡迎中國和巴西的和平倡議。

此前，俄羅斯總統普京提出了和平解決烏克蘭衝突的倡議：烏克蘭軍隊從俄羅斯新地區領土撤軍後，莫斯科將立即停火並宣佈做好談判準備。此外，俄羅斯領導人補充說，基輔必須宣佈放棄加入北約的意圖，必須實行非軍事化和去納粹化，並接受中立、不結盟和無核地位。普京總統還提到取消對俄羅斯聯邦的制裁。

烏軍襲擊庫爾斯克州後，普京總統表示不可能與那些不分青紅皂白地襲擊平民、民用基礎設施或企圖威脅核設施的人進行談判。俄總統助理烏沙科夫隨後表示，此前由俄羅斯國家元首提出的莫斯科解決烏克蘭問題的和平建議尚未取消，但在現階段，考慮到烏軍襲擊庫爾斯克州，俄羅斯不會與烏克蘭對話。

正如俄外長拉夫羅夫所說，目前還沒有收到（西方或烏克蘭）解決衝突的嚴肅建議。