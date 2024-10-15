中方促歐盟明確反對台獨　英美批評圍台軍演升高地區緊張

解放軍周一（10日14）展開圍繞台灣的「聯合利劍-2024B」軍事演習，歐盟同日發聲明呼籲所有各方克制，避免採取任何加劇台海緊張局勢的行動。中國駐歐盟使團發言人回應稱，如果歐方真正關心台海和平穩定，就應堅決明確反對「台獨」，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。



同日美國國防部對中方軍演予以批評，美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）發聲明稱，這種軍事施壓行動是不負責任、反應過度且破壞地區穩定。 英國外交部則表示，英方關切中方在台灣周邊舉行的軍事演，認為演習加劇緊張情勢，恐導致台海局勢出現危險升級，促透過建設性對話解決問題。



中國駐歐盟使團發言人強調，「台獨」與台海和平水火不容，中方演習是對「台獨」分裂勢力謀「獨」挑釁的堅決反制。台灣是中國領土不可分割的一部份，中國軍隊在台灣周邊海域進行軍事演習無可厚非。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。

解放軍東部戰區周一傍晚表示，已圓滿完成「聯合利劍-2024B」演習各項科目，全面檢驗了戰區部隊一體化聯合作戰能力。戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗「台獨」分裂行徑。

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台國防部：偵獲軍機125架次 單日最多

台國防部周一傍晚指出，解放軍共設9處演習區，包括台灣本島周邊6處，馬祖、東引及烏坵3處。從當日清晨5時02分至下午4時40分，台方共偵獲對方軍機125架次，其中90架次曾進入台灣應變區（台灣防空識別區ADIZ至24浬鄰接區間），也是台國防部單日偵獲最多。

至於海上兵力部份，台方偵獲解放軍17艘作戰艦、17艘海警及公務船。至於遼寧號航空母艦編隊，則位於台灣東南海域。