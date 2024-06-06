反擊糞便氣球　脫北者再飄傳單往朝鮮　附美鈔及「師奶殺手」歌曲

韓國與朝鮮（北韓）關係近日因近千枚空飄糞便氣球導致緊張升溫，韓國已全面中止919軍事協議。



脫北者團體6日從韓國北部京畿道抱川市施放10枚廣告氣球，向朝鮮發送了20萬張傳單、5000枚USB與2000張美元紙鈔。

脫北者團體2024年6月6日從韓國北部施放氣球，向朝鮮發送傳單、USB與美元紙鈔（自由朝鮮運動聯盟）

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據韓聯社報道，5月28日至29日，韓國境內出現260個朝鮮空投的垃圾氣球，然後自6月1日起至2日下午，當地軍方再在首爾、京畿道、忠清道和慶北道等地區偵獲720多個氣球，累計數目已破千。（路透社）

據韓聯社報道，5月28日至29日，韓國境內出現260個朝鮮空投的垃圾氣球，然後自6月1日起至2日下午，當地軍方再在首爾、京畿道、忠清道和慶北道等地區偵獲720多個氣球，累計數目已破千。（路透社）

韓國總統尹錫悅也發表談話表示，政府絕對不會坐視朝鮮威脅，將以堅決、壓倒性地回應挑釁。

根據韓聯社報導，脫北者團體「自由北韓運動聯盟」6日表示，當天稍早已在凌晨0時至1時之間，利用10枚空飄宣傳氣球，向朝鮮發送20萬張傳單，傳單內容包含譴責北韓領袖金正恩妄言「韓國只是不變的頭號敵國」等。

圖為韓國總統尹錫悅（路透社）

此外，氣球中也放置了5000枚USB裝置，裡頭儲存了K-POP偶像以及演唱韓國演歌（Trot）的資深歌手羅勳兒、號稱「師奶殺手」的歌王林英雄等人的歌曲，另外還有韓劇《冬季戀歌》影片檔，並且發送了2000張面額1美元的紙鈔。

點圖放大瀏覽林英雄照片：

號稱「師奶殺手」的韓國歌王林英雄（IG@im_hero____）

號稱「師奶殺手」的韓國歌王林英雄（IG@im_hero____）

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團體表示，在發放傳單的過程中並未受到韓國警方制止：「只要金正恩不道歉，就會繼續向親愛的朝鮮同胞們發送，這些所謂真實的信件、自由的信件的『對北宣傳單』。」同一團體5月10日也對北韓發送過30萬張傳單。

同一天，韓國迎來悼念戰亡英雄先烈的6月6日顯忠日。總統尹錫悅在追悼儀式致詞時提到，朝鮮繼先前在西海（黃海）上進行砲擊與發射飛彈後，近日又以正常國家都會感到羞愧的卑鄙方式發出挑釁：「政府絕對不會對朝鮮威脅坐視不管。」

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尹錫悅強調，朝鮮政權拒絕歷史進步，開倒車，威脅韓國人民的生活，韓國「將維持著銅牆鐵壁般的態勢，堅決、壓倒性地應對其挑釁」。

他也表示，韓國將以更強大的韓美同盟及國際社會合作為基礎，堅定守護國民的自由與安全，「和平不是屈從的，而是要用力量去守護」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】