Hanni赴國會哭訴NewJeans遭職場霸凌「公司討厭我們」　HYBE否認

韓國人氣女團NewJeans的越南裔澳洲籍成員Hanni（范玉欣）於10月15日在首爾出席韓國國會環境勞動委員會的國政監查會，據韓聯社報道，她哭訴公司排擠和霸凌NewJeans，其公司HYBE高層則否認此事。



5人女團NewJeans屬於HYBE旗下子公司All Doors One Room（ADOR）的藝人，2022年出道後在全球走紅，但ADOR前行政總裁閔熙珍今年與HYBE創辦人房時赫爆出爭議，閔熙珍被開除，NewJeans成員之後在直播期間爆料團隊遭HYBE經理人排擠，事件在韓國引發轟動。

Hanni最新在國會上，就職場霸淩一事稱「我確信公司討厭我們」，她提及曾遭HYBE旗下另一藝人組合ILLIT的經理人無視，回憶道：「在走廊等待時，大約3名成員和1位女經理人從我身邊走過，我禮貌地和她們打招呼…… 大概5到10分鐘後她們又出來時，那位經理人對跟在後面的成員們說：『裝作沒看見，不要理她。』」

ILLIT是HYBE另一子公司BELIFT LAB的藝人。

2024年10月15日韓國首爾，女團NewJeans的成員Hanni在國會作證，指團隊遭公司排擠。（Reuters）

韓國娛樂公司HYBE爆出風波後，NewJeans成員Hanni於2024年10月15日到國會，指遭職場霸凌（影片截圖）

「我完全不明白為什麼我必須經歷這種事，尤其是在職場，」她說。 「這不是第一次了，這就是為什麼我今天決定發聲，以確保沒有其他人經歷這種情況。無論是前輩、後輩還是練習生。」

路透社指，這是罕見有韓國音樂界大明星露面講述行業中的霸凌問題。

Hanni在國會也提到她出道初期經常碰到某位高層，但對方從未回應她打招呼。她指這是很不禮貌的表現。

她並指「我原以為這只是我個人感覺，但後來在 Blind（企業員工可匿名發文的社交平台）上看到公司職員辱罵 NewJeans 的帖子。」

2024年10月15日韓國首爾，女團NewJeans的成員Hanni在國會作證，指團隊遭公司排擠。（Reuters）

國民力量黨議員宇在俊（우재준，音譯）在議會上問到：「如果公司真的不喜歡 NewJeans，你認為理由是什麼？」Hanni 回答說：「我們的出道方式（與其他HYBE藝人）不同，而且過程順利，所以我覺得是在貶低我們。」

Hanni還說：「我認為（ADOR）沒有盡力。如果想保護我們，就應該道歉或者採取措施，希望在談論未來之前儘快解決這個問題。藝人和練習生的合同也許不同，但很多人都忘了『我們都是人』這一點。」

針對指控，HYBE高層兼ADOR現任行政總裁金柱英（김주영，音譯）表示：「非常遺憾的是，從（公司）內部調查結果來看，雙方的說法互相矛盾。我相信Hanni的說法，正努力尋找證據，但目前還沒有取得進展。正如Hanni所說，我會更加傾聽藝人的聲音，並加強溝通。」

2024年10月15日女團NewJeans的成員Hanni在韓國國會作證，指公司沒有盡力保護藝人。（Reuters）

金柱英希望外界給他們多一點時間，承諾把公司改造得更美好。至於2022年9月一名員工在 HYBE 辦公室倒下，送院後不治的事件，她說：「這是一宗非常不幸的事件，他倒下後被發現，我們把他送往醫院，幾天後就因個人疾病死亡。」

此案標誌着ADOR前行政總裁閔熙珍與母公司HYBE之間持續衝突的最新進展。8月，閔熙珍被指試圖控制ADOR和NewJeans，在長達數月的緊張關係後，HYBE解除她的職務，NewJeans在事件中支持閔熙珍。