韓國打K-POP牌挽救大露營　NewJeans加入表演陣容　議員倡BTS救場

在韓國舉行的世界童軍大露營連環鬧風波，繼大批參加者中暑、主辦單位被斥安排不周後，活動又受颱風影響，參加者撤退離營。韓方8月9日更新閉幕日的K-pop演唱會陣容，似有意出「絕招」，加入多隊韓流明星組合NewJeans、NCT Dream、MAMAMOO等，更有議員倡找BTS（防彈少年團）救場，遭粉絲抨擊。



童軍大露營的閉幕禮與「K-POP Super Live」演唱會原定於8月6日舉行，如今改為11日在首爾上岩世界盃體育場演出。

綜合韓聯社、中央日報9日報道，K-pop演唱會本來的演出陣容名單包括IVE、ZEROBASEONE、NMIXX等，至9日更新的名單，還出現了NewJeans、NCT Dream、MAMAMOO、姜丹尼爾、ITZY等知名組合與藝人。

《韓民族日報》9日指，童軍大露營狀況百出，令政府想打「K-POP牌」救場。

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倡找BTS演出「挽回國格」

韓國執政國民力量黨議員成一鍾更在社交網站提議找BTS成員加入演唱會來救場，挽救遭輿論炮轟的童軍大露營，他寫道希望找來目前以軍人身份服役的BTS成員一起參與，「採取一切措施重新挽回大韓民國的國格」。當地政界還出現找BTS全員合體演出的聲音。

目前BTS的7名成員中，JIN和J-hope在陸軍服役，RM和SUGA即將入伍。

在韓國舉行的童軍大露營風波不斷，部份參加者8月8日離營轉到仁川（Reuters）

BTS粉絲斥：濫用公權力

BTS的粉絲團對此並不高興，網絡社區Dcinside上的BTS粉絲團發聲明表示，讓BTS按照政府的要求強制參與K-POP演唱會是民主制度的倒退，也是公權力的濫用，又強調未服役的成員都是平民身份，韓國國防部無權命令他們。