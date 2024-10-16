李強晤巴基斯坦國會領袖　冀巴方提供雙邊合作法律環境

中國國務院總理李強10月15日訪問巴基斯坦，他會晤多名政要，包括巴基斯坦參議院主席吉拉尼和國民議會議長薩迪克。李強表示，希望巴基斯坦參議院和國民議會為兩國關係與合作發展提供良好法律環境。



李強指出，中方願同巴方保持高層交往，加強戰略溝通，堅定相互支持。中巴互利合作大有可為，雙方要繼續共同努力，把兩國的經濟互補優勢不斷轉化為實際合作成果，中方願同巴方加強立法機構交流合作，在依法治國、立法監督、民生改善等方面互學互鑒，為促進兩國友好貢獻力量。

報道引述巴方表示，巴中情誼有着悠久傳統，發展對華友好關係在巴基斯坦擁有廣泛深厚的民意基礎。巴方對中國在習近平主席領導下取得的巨大成就深表欽佩，衷心感謝中方長期以來對巴發展提供的寶貴幫助。

2024年10月14日，國務院總理李強和巴基斯坦總理謝夏巴茲（Shahbaz Sharif，不在圖中）舉行會談。（Prime Minister's House/Handout via REUTERS）

報道指，巴方高度讚賞並積極參與共建「一帶一路」合作，中巴經濟走廊建設順利開展，切實造福巴中兩國人民。巴基斯坦參議院和國民議會願進一步加強同中國全國人大交流合作，不斷增進相互了解和信任，共同推動巴中關係持續深入向前發展。