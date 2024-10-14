李強：中越經貿合作具更大拓展空間 冀兩國企業家把握機遇
撰文：蕭通
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正在越南訪問的中國國務院總理李強，10月13日與越南總理范明政共同出席中越企業代表座談會。李強表示，經貿合作一直是中越合作的突出亮點，也是推進兩國關係的 重要動力源泉。展望未來，兩國的發展戰略持續對接、互聯互通持續加強、互補優勢持續釋放，經貿合作還有更大空間待拓展。
李強指出，希望兩國企業家們積極順應大勢，更好把握機遇。一是更加主動融入國家發展戰略對接，用足用好《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）、中國－東盟自貿區3.0版等多雙邊經貿合作協議和政策紅利。二是共促產業融合發展，深化雙方供需互嵌，構建穩定暢通的跨境產業鏈供應鏈。三是匯聚創新創造合力，特別是更多聚焦清潔能源、生物醫藥、人工智能等領域。
范明政表示，中國是越南最大的貿易夥伴，越南是中國在東盟內最大貿易夥伴。越方願同中方本著互利共贏精神，進一步發揮互補優勢，著力提升企業合作水平，推進金融、科技、投資、交通基礎設施、數字經濟、綠色經濟、產供鏈聯通等領域合作，加強在區域經濟一體化框架內協作。越南將繼續提供良好營商環境，歡迎中國企業繼續擴大對越投資。
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