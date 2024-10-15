李強晤巴基斯坦總理夏巴茲　稱中方願同巴方積極推進反恐合作

國務院總理李強轉抵巴基斯坦訪問，並將出席上合組織成員國政府首腦（總理）理事會會議。於當地時間10月14日，李強與巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shahbaz Sharif，下稱夏巴茲）舉行會談，稱希望巴方繼續為中國企業提供良好營商環境，全力保障在巴中國人員、機構、項目安全。中方堅定支持巴方反恐鬥爭，願同巴方積極推進反恐合作，幫助巴方加強反恐能力建設。 兩人當日除舉行會晤，並共同出席瓜達爾新國際機場項目竣工儀式。



李強表示，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴，中方願同巴方以打造中巴經濟走廊「升級版」為中心，加快推進鐵路、公路、港口等領域重大項目建設，加強產業融合發展，深化農業、礦業、信息技術、能源等領域務實合作。

夏巴茲為中方人員近期遭恐襲致哀

夏巴茲表示，對於當地中方人員近期遭恐襲遇難，巴國政府再次表示深切哀悼，承諾將全力緝兇反恐，保障在巴中方人員、機構、項目安全。巴方願在共建「一帶一路」倡議框架內，打造中巴經濟走廊「升級版」，加快兩國交通基礎設施互聯互通，深化經貿、投資、農業、科技、礦業、可再生能源等領域合作，密切人文交流，加強多邊協作。

會談後，兩國總理共同出席中巴經濟走廊、民生援助、科學技術、廣播電視、檢驗檢疫等領域合作文本交換儀式。而在李強到訪期間，兩國共同發表《中華人民共和國和巴基斯坦伊斯蘭共和國聯合聲明》。