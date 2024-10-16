上海合作組織會議巴基斯坦伊斯蘭堡舉行　當地停工停課保安嚴密

為期兩天、一年一度的上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation，SCO）成員國政府首腦（總理）理事會第23次會議10月16日起在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行，各領導人將討論加強區域安全、穩定以及發展合作的辦法。夏巴茲・謝里夫（Shehbaz Sharif，下稱夏巴茲）15日晚舉行宴會，歡迎與會的領導人。



巴基斯坦政府宣布伊斯蘭堡放假3天，學校和企業停課，部署大批警察和準軍事部隊。國會、使館區和外交活動地點，即上合組織大部分會議的舉行地被列為紅區，由軍方負責安全工作。

各國領導人較早前陸續到達。應巴基斯坦總理夏巴茲邀請，國務院總理李強乘包機於14日中午抵達伊斯蘭堡努爾·汗機場，開始對巴基斯坦進行正式訪問。

李強與謝里夫一同為中國出資建設的瓜達爾機場舉行虛擬揭幕典禮，其他包括俄羅斯總理米舒斯京在內的7個成員國和觀察員國的總理也將與會。

上海合作組織還包括伊朗、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和烏茲別克。白羅斯和蒙古總理也將出席本次會議。

巴基斯坦的鄰國和宿敵印度這次派出外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）訪巴基斯坦並與會引發關注，這是印度近十年來首次派出外交部長訪問巴基斯坦，目前這兩國關係依然冷淡。