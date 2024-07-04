中俄元首上合峰會再聚首　展現共同抗美意志

時隔一個半月，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），周三（7月3日）於哈薩克首都阿斯塔納再度會面。兩人此行共同出席上海合作組織峰會，也密集會晤多位中亞國家元首。受訪學者分析，中俄都在爭取對中亞國家的影響力，但抗美仍是共同意志。



上合組織峰會將於周四（4日）在阿斯塔納登場。習近平於兩天前抵達當地進行國事訪問，周三先與哈薩克總統託卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）舉行正式會談，並共同見證交換經貿、互聯互通、航空航天、教育、媒體等領域數十項雙邊合作文件。

據央視新聞報道，習近平在會談時特別強調，中國將永遠是哈方可以倚重和信賴的好鄰居、好夥伴；他也願意與託卡耶夫「攜手構建更加富有內涵和活力的中哈命運共同體，為地區乃至世界的發展穩定注入更多正能量」。

此外，習近平與託卡耶夫共同會見記者時，也公開宣佈中方支持哈薩克加入金磚合作機制，在國際舞台上發揮「中等強國」作用，為全球治理作出自己應有貢獻。

普京則是在當地時間周三清晨抵達阿斯塔納，傍晚與習近平在託卡耶夫主持的非正式晚宴之前會面。這次距離雙方5月16日在北京會面，間隔僅約一個半月。

2023年7月3日，國家主席習近平會見阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）。兩國元首決定，將雙邊關係定位提升到戰略夥伴關係。（央視截圖）

根據塔斯社報道，與習近平會晤之前，普京已先與阿塞拜疆、蒙古、土耳其和巴基斯坦等國元首舉行會晤，預計4日與伊朗代理總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）會晤。

據俄羅斯衛星通訊社報道，在談及俄中兩國元首會晤時，克里姆林宮發言人佩斯科夫當天向媒體表示，俄國正在所有領域與中國開展合作，包括敏感領域。

與普京會面前，習近平也與烏茲別克、阿塞拜疆、吉爾吉斯元首舉行會晤。

上合組織目前的成員國有中國、哈薩克、吉爾吉斯、俄羅斯、塔吉克、烏茲別克、印度、巴基斯坦以及伊朗。與俄羅斯關係密切的白羅斯，也預計在這次峰會正式成為第10個成員國。

據法新社報道，俄羅斯與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和烏茲別克等前蘇聯國家，有着歷史悠久的文化、語言和經濟聯繫；但中國不斷增長的經濟實力和在中亞地區的大規模投資，也對俄羅斯的影響力構成了挑戰。

2024年7月4日，上海合作組織成員國元首理事會第24次會議將在主席國哈薩克總統托卡耶夫主持下於阿斯塔納舉行。（上合組織秘書處）

台灣成功大學政治學系教授王宏仁接受《聯合早報》採訪時分析，中國自然希望通過上合組織以及一帶一路，繞過俄羅斯對中亞進行投資；而白羅斯的加入，也可以藉由上合組織在經貿與反恐的合作機制，避免白羅斯一面倒向俄羅斯。

不過，王宏仁強調，中俄真正的對手還是以美國為主的西方國家，所以儘管中國不希望俄羅斯在上合組織佔據主導地位，但對抗與突破美國的國際封鎖，仍是雙方較強烈的共同意志。

另一方面，在參加上合峰會前，普京於6月18至20日才訪問朝鮮及越南，更與朝鮮簽署了新的軍事合作協議。而中俄防長4月在阿斯塔納會談時，俄方也曾倡議上合組織成員國擴大軍演。

2024年6月20日，俄羅斯總統普京和越南國家主席​​蘇林在越南河內主席府合照。（Reuters）

對此，有觀點認為，普京此行必然會爭取習近平展現更多支持。

但王宏仁指出，在俄羅斯與朝鮮簽訂極具「同盟」意涵的軍事合作協議後，北京的任何表態都會顯得尷尬，更會被歐美國家指控為援助俄羅斯攻打烏克蘭的證據。

加上這次雙方會晤是在上合峰會期間舉行，並不算長時間會談，王宏仁認為，這次會面並不會有特別突破，政治意涵仍低於普京5月訪華。