員工阻猶太乘客登機涉歧視　漢莎航空遭美國罰款3100萬元

德國漢莎航空（Lufthansa） 員工2022年5月在法蘭克福（Frankfurt）試圖阻止128名猶太乘客登機，遭指控構成歧視。美國運輸部10月15日表示，公司已同意支付400萬美元（約3,100萬港元）罰款，並指這次是聯邦政府在公民權利糾紛中，向航空公司頒布史上最大筆罰款。



路透社15日報道，美國運輸部表示，乘客當日從紐約飛往法蘭克福，當時正試圖登上飛往布達佩斯的轉機航班。漢莎航空其後以部份乘客行為不當為由，禁止128名穿着正統猶太服裝的猶太乘客登上轉機航班。

運輸部指，128名猶太乘客中大部份人彼此不認識，但接受運輸部調查人員採訪的乘客表示，漢莎航空將他們視為一個整體，並因少數人涉不當行為而拒絕他們所有人登機。

美國運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）表示：「任何人在旅行時都不應該受到歧視，今天的行動向航空業發出一個明確的訊息，只要乘客的公民權利遭侵犯，我們就準備進行調查並採取行動。」

圖為2024年3月7日，漢莎航空（Lufthansa ）飛機停在德國法蘭克福機場。（REUTERS/ Kai Pfaffenbach/ File Photo）

漢莎航空在15日發聲明表示，公司在事件發生後，一直與運輸部充分合作，並繼續專注為其轄下管理人員提供培訓，以解決反猶太主義和歧視問題。