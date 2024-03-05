德國漢莎航空地勤人員擬3月7至9日罷工　要求資方改善薪酬待遇

德國第二大工會呼籲漢莎航空（Lufthansa）地勤人員本周舉行為期兩天的新一輪罷工。



法新社報道，德國服務行業工會（Verdi）星期一（3月4日）呼籲漢莎航空地勤人員再次罷工，並稱本輪罷工將影響星期四至星期六（7日至9日）的航空客運服務。工會指責漢莎航空集團的管理層不願提出更好的薪酬方案。

漢莎航空地勤人員近一個月內已多次罷工，最近的一次在不到一周之前，漢莎的技術支持和航空培訓部門地勤人員參與了罷工，但沒有影響到旅客出行。

服務行業工會首席談判代表雷辛斯基（Marvin Reschinsky）說，旅客的旅行計劃再次遭擾亂令人遺憾。「（但）漢莎航空無視工會談判請求，這說明只有工會進一步施壓，它才會採取行動。」

德國漢莎航空地勤員工2月7日在法蘭克福機場參與罷工。（REUTERS）

工會正在爭取為工人加薪12.5%，即每月漲薪至少500歐元。工會說，漢莎航空已經提出長期加薪方案，但不足以滿足工會的要求。雙方將於3月13日至14日舉行新一輪談判。

漢莎航空地勤人員上個月也曾罷工一天，約10萬名旅客受到影響，並導致漢莎80%至90%的商業航班停飛。

近來，德國交通、公共部門、超市等各行各業都接連罷工。受過去幾年通貨膨脹和冠病大流行影響，工人要求漲薪，以應對購買力的下降。

與此同時，1月曾罷工多日的德國火車司機工會GDL，也將於星期一晚些時候召開記者會，介紹工會與德國聯邦鐵路公司談判的最新進展，並稱很可能再次罷工。

本文獲《聯合早報》授權轉載

