智利體操美女日本鳥居做引體上升爆爭議　IG發片道歉：無意不尊重

日本鳥居對當地民眾而言是一個神聖的地方，然而智利女體操選手佩雷斯（Marimar Perez）不但在鳥居進行「引體上升」，還把影片上傳至網上惹眾怒。她10月16日最終在社交媒體Instagram上道歉，並重申她沒有不尊重的意思。



智利女體操選手佩雷斯（Marimar Perez）2024年10月上傳影片道歉（IG@mmgymsisters）

日本富士新聞網（FNN）和日媒《日刊體育》16日報道，佩雷斯除了是體操選手外，也是一名頗具知名度的網紅，經常在IG和Youtube上分享旅遊影片，擁有13.7萬粉絲。

在影片中，佩雷斯拉着鳥居的橫桿，做出引體上升的動作，期間還跟隨音樂左右移動，她落地後露出笑容並舉高雙手，做出一副完成體操動作的姿勢。

有網民在社交媒體X轉載佩雷斯的影片：

佩雷斯在遭到大量網民的批評後，一度短暫關閉其Instagram。她16日在Instagram上傳影片，為自已當日在日本做出不經思考的行為致歉。

在影片留言中，也有日本網民安慰她：「我是日本人！日本人並不關心（這事）！謝謝你來到日本！」