日本旅遊注意：千葉外海地震3天震6次　專家稱是慢地震

最近有計劃前往日本關東的觀眾朋友，可能要注意了。日本千葉縣外海，在過去3天，發生六起震度3以上的有感地震，專家認為這是發生「慢地震」的現象，就是板塊正以緩慢的滑動來釋放能量。專家也預警，未來一個月內，隨時可能出現震度5以上，可能帶來災情的地震發生。



日本千葉縣在周六凌晨，接連發生兩次有感地震。NHK主播稱：「千葉縣東方海域從2月27日開始，不斷發生地震。」千葉縣民眾：「最近頗多地震的，頻頻發生的話還蠻可怕的，搞不好又會發生（強震），會有這樣的不安。」過去3天千葉發生至少六次，震度3以上的地震，儘管沒有造成傷亡，專家卻要大家小心。

京都大學教授西村卓也：「被認為是『慢地震』的可能性很高。」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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所謂的慢地震，就是地殼以緩慢的滑動來釋放能量，原來在千葉縣外海，正是大陸板塊和海洋板塊交錯的地方，過去幾天的地震，大陸板塊也被發現，正往東南方向移動，而且光是今年2月一個月，就已經發生2厘米的位移。京都大學教授西村卓也稱：「慢地震通常會持續，一個星期或是10天之類的，但地震活動週期會長一點。」家警告關東周邊，最近還是可能出現震度5以上，能帶來災情的地震。

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有旅館工作人員：「天花板都掉下來了，是啊。」說到地震就不能忘記兩個月前，發生在元旦的能登半島地震，石川縣七尾的溫泉區在地震中幾乎全毀，直到現在還沒有旅館能恢復營業。NHK主播：「光是1月和2月災損就達到20億日圓（折合約港幣1億），如果加上住宿和商品的損失，被認為可能超過1000億日圓（折合約港幣52億）。」

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這家歷史超過200年的老牌溫泉旅館，就在地震中出現天花板塌陷和不斷漏水的狀況。旅館工作人員：「先停止接受預約吧。」原本旅館希望能在半個月後恢復營業，所以開放網路預約，只是現在發現災情實在太慘重，或許需要兩年時間，才有辦法恢復重新開張。

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