朝鮮炸毀連接南北道路 韓國10億元「倒落海」擬向朝法律追責
撰文：莊勁菲
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朝鮮10月15日炸毀連接朝韓的京義線、東海線部份區段道路，韓國隨後在邊界線南部一側射擊警告。據韓媒16日指，韓國過去以借款方式向朝鮮提供1.3億美元（約10億港元）投資建成該些道路，如今韓國擬討論從法律方面追究朝鮮責任。
韓國《亞洲日報》報道，朝鮮炸毀道路也標誌着經由開城工業園和金剛山、連接南北韓半島東西側「交流與合作」的象徵在一瞬間化為泡影。
報道談到這兩條線路作為最具代表性的韓朝合作項目，是韓方應朝方請求以借款形式提供1.3億美元（約10億港元）投資建設而成，韓國擬討論從法律角度追究朝鮮責任的方案。
2000年，韓國時任總統金大中與朝鮮時任領導人金正日舉行首腦會談，商定建設京義線和東海線鐵路及公路連接項目。項目於2002年9月開始動工，但由於李明博政府時期發生韓國遊客在金剛山被朝鮮軍隊槍殺事件，加上朝鮮實施核試驗、發射導彈等軍事挑釁，半島局勢急轉直下，工程一度停滯不前。
2018年文在寅政府時期，韓朝再度達成協議，並再次舉行開工儀式，雖然因朝鮮射彈、國際社會加強對朝制裁等原因，京義線和東海線鐵路及公路並未實際運行，但仍被視為韓朝交流合作的象徵。
韓國《中央日報》16日報道，朝鮮軍方自10月9日下午開始，在京義線和東海線道路兩側各投入約100多名兵力，準備炸毀道路，至15日正式爆破，如今兩韓南北陸路通道僅剩下板門店。
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