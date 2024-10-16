朝鮮據報派兵一萬助俄羅斯　美國表擔憂稱標誌俄朝關係增強

烏克蘭《基輔獨立報》（Kyiv Independent）10月15日引述一名西方外交官報道，朝鮮已向俄羅斯派遣約一萬名士兵，進一步加強朝方參與俄烏戰爭的力度。美國白宮同日表示，美方對上述報道感到擔憂，並指事件若屬實將標誌着朝鮮與俄羅斯防務關係的顯著增強。



報道指，目前還不清楚派遣到俄烏戰場的朝鮮軍事人員是什麼類型的士兵，也不清楚他們將扮演何種角色。

俄烏戰爭：圖為2024年10月1日遭受俄羅斯空襲後的扎波羅熱（Zaporizhzhia）市建築物（Reuters）

路透社同日報道，白宮國家安全委員會發言人薩維特（Sean Savett）在一份聲明中表示，朝鮮須出兵助俄羅斯或表明俄方已在烏克蘭戰場上遭受重大傷亡。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）日前指責朝鮮向俄羅斯派遣軍事人員，稱其情報機構已向他通報朝鮮實際參與俄烏戰爭的情況。

2001年8月3日，時任朝鮮領導人金正日抵達俄羅斯莫斯科準備會晤俄羅斯總統普京。圖為莫斯科火車站懸掛著朝鮮和俄羅斯國旗。（Getty）

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）否認指控，批評是假新聞。