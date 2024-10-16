日本觀光廳：1至9月訪日遊客消費逾5.8萬億日圓　刷新年度紀錄

日本媒體引述10月16日公布的官方數據報道，訪日遊客在2024年1至9月的消費金額為逾5.8萬億日圓，已經超越之前全年的最高紀錄，2023年的約5.3萬億日圓，反應日圓持續走弱帶動旅遊業持續興旺。



共同網10月16日引述日本觀光廳的數據報道，截至9月底，外國遊客2024年在日本共消費5.8萬億日圓（約3046億港元）。這數字已超過2023全年的5.3萬億日圓（約2759億港元），刷新年度紀錄。

遊客消費在國家帳戶中被列入出口項目，預計將成為日本第二大出口分項，僅次於汽車，排在電子零件之上。

意大利人平均花費最多

路透社同日引述7至9月的數據，遊客平均每趟行程花費22.3萬日圓（約1.1萬港元）。意大利人花費最多，其次是西班牙人和俄羅斯人。

9月訪日遊客人數為287萬人次，略低於8月的293萬人次。

據日本觀光局數據，2024年1至9月香港共有197.2萬人次到訪日本，較去年數字升32.9%。香港9月有17.02萬人次到訪日本，是歷來最高的9月紀錄。

2022年7月29日，日本東京，戴著口罩民眾穿過熙來攘往的澀谷（Shibuya）十字路口。（Getty）

自今年2月以來，日本的入境人數不斷創下新的月度紀錄，其中7月的入境人數為329萬人次，創下單月歷史新高。

截至今年9月底，已有2,688萬名遊客到訪日本，這數字已超過2023全年的遊客總數，並有望打破新冠疫情爆發前，在2019年創下的3,190萬人次的紀錄。