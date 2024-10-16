野鴿與斑海豹交流？日本上越水族館影片熱傳：如神秘管理員｜有片
撰文：王海
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日本新潟縣上越市立水族博物館近日出現一位「神秘管理員」，牠能夠透過肢體語言與水箱內的海豹「深入交流」。水族館上傳這段影片到社交網站後獲得廣泛好評。
日本上越市立水族博物館上傳「野鴿管理員」與斑海豹「深入交流」的影片：
上越市立水族博物館於2018年6月裝修後，以暱稱「海的故事」（Umigatari）重新開放。
水族館內除了出現會「點頭」與斑海豹們交流的野鴿管理員之外，旅客也可近距離觀賞數量堪稱日本第一的麥哲倫企鵝。
遊客也可在一望無際的日本海背景中觀賞海豚表演，是一座觀賞內容豐富的設施。
水族館現時推出與蠟筆小新聯乘的解謎活動，活動直到明年4月13日。
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日本新潟縣上越市立水族博物館UMIGATARI
地址：新潟県上越市五智2-15-15
官網：https://www.umigatari.jp/zh-CHT/joetsu/
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