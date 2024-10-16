印度外長10年來首訪巴基斯坦　沒有雙邊會晤　與總理短暫交談

據路透社報道，印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）10月15日下午抵達巴基斯坦，出席在伊斯蘭堡舉行的上海合作組織（Shanghai Cooperation Organization，SCO）成員國政府首腦（總理）理事會第二十三次會議。



近年來印巴關係持續惡化，雖然這是近10年來印度外長首次訪問巴基斯坦，但雙方均未安排雙邊會晤。有分析指，兩國關係並未出現緩和迹象，外交接觸前景依然渺茫。

此次上合組織會議是巴基斯坦近年來主辦的最高規格活動。蘇傑生10月5日表示，他此行是為了出席多邊活動，成為「上合組織的好成員」，而不是去討論印巴關係。「我是一個有禮貌、文明的人，我會表現得體。」

↓ 在上合會議舉行前，蘇傑生（左）與巴基斯坦總理夏巴茲握手 ↓

印度外交部發言人賈斯瓦爾（Randhir Jaiswal）9月初表示，蘇傑生在巴基斯坦的行程將嚴格遵循上合組織的日程安排，討論貿易、人道主義和社會問題。

巴基斯坦外交部長達爾（Mohammad Ishaq Dar）13日表示：「印度外長沒有要求舉行雙邊會晤，我們也沒有向他們發出邀請。」

蘇傑生的飛機15日下午降落在伊斯蘭堡附近的一個空軍基地，法新社指，他在那裏受到了一個低級別代表團的迎接，而其他國家領導人則受到了高級部長的迎接。

路透社報道，15日晚，在巴基斯坦為到訪的各國領導人舉行的歡迎晚宴上，巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shahbaz Sharif）和蘇傑生握手並進行了短暫交談。法新社形容兩人「表情凝重」。

印度外長蘇傑生在其社交媒體交代參與上合組織會議的情況：

印度和巴基斯坦這兩個擁核國家的關係長期緊張。自1947年印巴分治以來，兩國爆發了三場大規模戰爭和一場小規模戰爭，各種衝突更是不計其數。克什米爾（Kashmir）問題是困擾印度與巴基斯坦關係的核心問題，兩國都聲稱對該地區擁有主權，並互相指責對方在當地煽動武裝活動。

2003年，印巴兩國在多方斡旋下簽署邊界停火協議，開啟印巴和平進程，但此後衝突仍時有發生。

在蘇傑生之前，上一位對巴基斯坦進行正式訪問的印度外長是斯瓦拉傑（Sushma Swaraj），她曾在2015年12月初到訪巴基斯坦參加阿富汗問題峰會。半個月後，印度總理莫迪（Narendra Modi）也意外到訪巴基斯坦，為兩國關係的緩和帶來了一線希望。

然而，在2019年莫迪取消印控克什米爾地區特殊地位後，印巴兩國關係急劇惡化，不但降低了外交關係級別，雙邊貿易也被暫停。

2023年5月，上海合作組織成員國外長理事會議在印度果阿邦舉行，時任巴基斯坦外長比拉瓦爾（Bilawal Bhutto Zardari）出席了會議，成為6年來首次訪問印度的巴基斯坦外長。會議期間，比拉瓦爾和蘇傑生在場內場外唇槍舌劍不斷。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）14日刊登地緣戰略分析師哈立德（Imran Khalid）的文章，提及今年7月莫迪在卡吉爾戰爭周年紀念活動上對巴基斯坦發出嚴厲指控，不但稱該國通過「恐怖主義和代理戰爭」來維持影響力，還將該國領導人稱為「恐怖主義大師」。

2024年7月29日，印度外交部長蘇傑生 (Subrahmanyam Jaishankar) 在日本東京與日本外相上川洋子、美國國務卿布林肯以及澳洲外交部長黃英賢共同舉行的聯合新聞發布會上發表講話。（Reuters）

到今年9月，蘇傑生又在聯合國大會會議上尖銳批評巴基斯坦，甚至用「因果報應」指責該國的弊病是其自找的，「許多國家由於其無法控制的情況而落在後面，但有些國家則是做出了有意識的選擇，造成了災難性的後果，例如印度的鄰國巴基斯坦。」

哈立德認為，儘管伊斯蘭堡試圖採取和解的語氣並與新德里進行接觸，但印度領導層的這些言論反映出該國的姿態變得更加強硬，「似乎是在尋求對抗而非和解」。

哈立德也直言，在此次上合組織會議上看不到印巴關係解凍的跡象，兩國之間進行外交接觸的前景仍然渺茫。

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