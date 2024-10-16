印度外長10年來首訪巴基斯坦 沒有雙邊會晤 與總理短暫交談
據路透社報道，印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）10月15日下午抵達巴基斯坦，出席在伊斯蘭堡舉行的上海合作組織（Shanghai Cooperation Organization，SCO）成員國政府首腦（總理）理事會第二十三次會議。
近年來印巴關係持續惡化，雖然這是近10年來印度外長首次訪問巴基斯坦，但雙方均未安排雙邊會晤。有分析指，兩國關係並未出現緩和迹象，外交接觸前景依然渺茫。
此次上合組織會議是巴基斯坦近年來主辦的最高規格活動。蘇傑生10月5日表示，他此行是為了出席多邊活動，成為「上合組織的好成員」，而不是去討論印巴關係。「我是一個有禮貌、文明的人，我會表現得體。」
↓ 在上合會議舉行前，蘇傑生（左）與巴基斯坦總理夏巴茲握手 ↓
印度外交部發言人賈斯瓦爾（Randhir Jaiswal）9月初表示，蘇傑生在巴基斯坦的行程將嚴格遵循上合組織的日程安排，討論貿易、人道主義和社會問題。
巴基斯坦外交部長達爾（Mohammad Ishaq Dar）13日表示：「印度外長沒有要求舉行雙邊會晤，我們也沒有向他們發出邀請。」
蘇傑生的飛機15日下午降落在伊斯蘭堡附近的一個空軍基地，法新社指，他在那裏受到了一個低級別代表團的迎接，而其他國家領導人則受到了高級部長的迎接。
路透社報道，15日晚，在巴基斯坦為到訪的各國領導人舉行的歡迎晚宴上，巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shahbaz Sharif）和蘇傑生握手並進行了短暫交談。法新社形容兩人「表情凝重」。
印度外長蘇傑生在其社交媒體交代參與上合組織會議的情況：
印度和巴基斯坦這兩個擁核國家的關係長期緊張。自1947年印巴分治以來，兩國爆發了三場大規模戰爭和一場小規模戰爭，各種衝突更是不計其數。克什米爾（Kashmir）問題是困擾印度與巴基斯坦關係的核心問題，兩國都聲稱對該地區擁有主權，並互相指責對方在當地煽動武裝活動。
2003年，印巴兩國在多方斡旋下簽署邊界停火協議，開啟印巴和平進程，但此後衝突仍時有發生。
在蘇傑生之前，上一位對巴基斯坦進行正式訪問的印度外長是斯瓦拉傑（Sushma Swaraj），她曾在2015年12月初到訪巴基斯坦參加阿富汗問題峰會。半個月後，印度總理莫迪（Narendra Modi）也意外到訪巴基斯坦，為兩國關係的緩和帶來了一線希望。
然而，在2019年莫迪取消印控克什米爾地區特殊地位後，印巴兩國關係急劇惡化，不但降低了外交關係級別，雙邊貿易也被暫停。
2023年5月，上海合作組織成員國外長理事會議在印度果阿邦舉行，時任巴基斯坦外長比拉瓦爾（Bilawal Bhutto Zardari）出席了會議，成為6年來首次訪問印度的巴基斯坦外長。會議期間，比拉瓦爾和蘇傑生在場內場外唇槍舌劍不斷。
《日經亞洲》（Nikkei Asia）14日刊登地緣戰略分析師哈立德（Imran Khalid）的文章，提及今年7月莫迪在卡吉爾戰爭周年紀念活動上對巴基斯坦發出嚴厲指控，不但稱該國通過「恐怖主義和代理戰爭」來維持影響力，還將該國領導人稱為「恐怖主義大師」。
到今年9月，蘇傑生又在聯合國大會會議上尖銳批評巴基斯坦，甚至用「因果報應」指責該國的弊病是其自找的，「許多國家由於其無法控制的情況而落在後面，但有些國家則是做出了有意識的選擇，造成了災難性的後果，例如印度的鄰國巴基斯坦。」
哈立德認為，儘管伊斯蘭堡試圖採取和解的語氣並與新德里進行接觸，但印度領導層的這些言論反映出該國的姿態變得更加強硬，「似乎是在尋求對抗而非和解」。
哈立德也直言，在此次上合組織會議上看不到印巴關係解凍的跡象，兩國之間進行外交接觸的前景仍然渺茫。
本文獲《觀察者網》授權轉載