黎巴嫩南部市政大樓遭空襲至少16死50傷　看守總理譴責以色列

以色列10月16日空襲黎巴嫩南部城市奈拜提耶（Nabatiyeh），目標包括當地市政大樓，並造成造成包括市長在內16人死亡、逾50人傷，為以色列與真主黨（Hezbollah）新一輪衝突中，對黎巴嫩官方建築物的最大規模攻擊。



圖為2024年9月25日，黎巴嫩看守政府總理米卡提（Najib Mikati）在美國紐約出席聯合國大會。（Reuters）

黎巴嫩官方譴責襲擊，指今次行動證明，批評以色列的軍事行動已不限於針對真主黨，而是正轉為針對黎巴嫩國家。

黎巴嫩看守政府總理米卡提（Najib Mikati）批評，以色列故意趁市議會開會時施襲，針對以軍近期行動造成人民流離失所，會議原正討論相關救助情況。

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同日空襲貝魯特南郊

以色列軍方則稱，當日在奈拜提耶打擊了數十個真主黨目標。 另外，以軍當日至少3度空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊， 稱目標是真主黨的地下武器庫，強調在行動前已發出警告，以減低平民受襲風險。

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）同日訪問北部邊境時表示，以色列不會為促成談判而停止對真主黨的攻勢，又稱敵人正陷於極大痛苦之中。