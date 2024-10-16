真主黨稱可繼續迎戰但促以軍停火　內塔尼亞胡拒絕

黎巴嫩真主黨副總書記卡西姆（Naim Qassem）10月15日發表錄影講話，警告約繼續為以色列帶來痛苦，強調解決衝突升溫的方法就是停火，若以色列拒絕，真主黨會繼續戰鬥下去。不過，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu） 同日表示，將繼續毫不留情地攻擊真主黨，又稱已向法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表明，如果真主黨有可能捲土重來，他不會同意停火協議。



圖為2024年10月15日，真主黨與以軍衝突持續，黎巴嫩鄰近邊境城鎮竄起濃煙。（Reuters）

卡西姆在講話中承認，真主黨領導人納斯魯拉（Sheikh Hassan Nasrallah）被刺殺，以及傳呼機攻擊事件，令真主黨遭受了嚴重打擊，但強調已經恢復力量。他指透過間接磋商達成停火協議，是解決當前局勢的方案，但強調並非處於弱勢一方。

圖為以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，左）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，右）。（Reuters）

馬克龍擬就黎巴嫩問題召開會議 內塔尼亞胡表震驚

內塔尼亞胡同日發聲明稱，反對片面停火，認為不會改變黎巴嫩的安全態勢。以色列正打擊真主黨恐怖組織，防止其威脅北部邊境的以色列公民 。對於馬克龍計劃在巴黎舉行有關黎巴嫩問題的會議，內塔尼亞胡向對方表示驚訝，指南非和阿爾及利亞等參與者「正致力於剝奪以色列的基本自衛權」。