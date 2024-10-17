美國大選｜特朗普訪搖擺州搶女性票　自稱「試管嬰兒之父」

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）為爭取女性票，10月15日到訪已開始提早投票的搖擺州佐治亞州（Georgia），出席活動並自稱是「試管嬰兒之父」（father of IVF），強調女性無需擔心生育治療受限制。其競選團隊其後澄清，特朗普自稱「試管嬰兒之父」只是開玩笑，旨在突顯他強烈支持女性和家庭獲得生育治療。



圖為2024年10月15日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）在佐治亞州亞特蘭大舉行另一場競選活動。（Reuters）

特朗普15日於佐治亞州出席由霍士新聞（Fox News）舉辦的答問節目，所有觀眾均為女性。長達一小時的節目於16日播出，他回答觀眾的多個提問，重點討論女性議題，從托兒服務到跨性別兒童參與體育運動，又承認部份州通過了「過於嚴厲」的墮胎法。

他期間主動提出， 「我想談談試管嬰兒。我是試管嬰兒之父，所以我想聽聽這個問題。」 他表示，共和黨對人工受孕的支持，比民主黨還要多，但對手企圖藉此議題攻擊。

圖為於2024年10月16日，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）在賓夕法尼亞州出席競選活動。（Reuters）

根據路透社及益普索（Ipsos）近日發布的民調，女性選民中有49%支持民主黨的副總統賀錦麗（Kamala Harris），遠強於特朗普的40%。多項民調也顯示，選民在生殖權議題上，對民主黨的認同度也高於反對墮胎共和黨。

針對特朗普的說法，賀錦麗回應媒體指呼籲，選民勿被其措辭分散注意，重申他在生殖權問題上，危害全國女性及家庭。