美國阿拉伯裔組織拒絕投票　批特朗普賀錦麗「盲目支持」以色列

阿拉伯裔美國人政治行動委員會（簡稱AAPAC）決定不支持民主黨和共和黨的兩名總統候選人，原因是兩名候選人——賀錦麗（Kamala Harris，又譯賀錦麗）和特朗普（Donald Trump，又譯特朗普）——在加沙地帶和黎巴嫩的戰爭中都「盲目支持」以色列。



路透社報道，AAPAC 星期一（10月14日）發表聲明說：「兩名候選人都支持加沙地帶種族滅絕和黎巴嫩戰爭。我們根本不能把選票投給民主黨人賀錦麗或共和黨人特朗普，因為他們都盲目支持罪惡的以色列政府。」

2024 年9月20日，阿拉伯裔美國人在美國密西根州迪爾伯恩的美國伊斯蘭中心為黎巴嫩一系列攻擊事件的受害者守夜。（Reuters）

這將是 AAPAC 自1998年成立以來，首次選擇不支持任何總統候選人。AAPAC 通常是支持民主黨。

民意調查顯示，賀錦麗和特朗普在這場選戰中的競爭非常激烈。阿拉伯裔和信仰回教的美國人在2020年壓倒性地支持民主黨的拜登（Joe Biden），但他們一直表明反對美國支持以色列，這削弱了他們對民主黨的支持。

特朗普在阿拉伯裔和回教群體中的支持率長期以來都很低，這與他過去的言論以及他首次擔任總統期間對回教徒佔多數的國家實施旅行禁令的政策有關。與賀錦麗和拜登一樣，特朗普也公開力挺以色列。

分析人士表示，如果阿拉伯裔和回教選民在11月總統選舉不投票或投票給第三方候選人，可能對賀錦麗的選情不利。

2024 年9月20日，阿拉伯裔美國人在美國密西根州迪爾伯恩的美國伊斯蘭中心為黎巴嫩一系列攻擊事件的受害者守夜。（Reuters）

許多在加沙和黎巴嫩戰爭中失去親人的人呼籲他們的社群不要投票給特朗普或賀錦麗。不過一些倡導組織包括「Emgage Action 」支持賀錦麗，稱特朗普是一個更大的威脅。

以色列否認國際法院對它的種族滅絕指控，併為以色列反擊哈馬斯（Hamas）突襲的行為辯護。據估計，去年10月7日哈馬斯突擊以色列南部造成約1200人死亡，約250人被哈馬斯挾持為人質。

加沙地帶衛生部稱，以色列對哈馬斯控制的加沙地帶的襲擊至今已造成近4萬2000人死亡，加沙地帶幾乎所有人口流離失所，還引發了饑荒危機。

在黎巴嫩，以色列稱其襲擊目標是伊朗支持的真主黨（Hezbollah）武裝分子。黎巴嫩政府說，以黎衝突至今已造成2000多人死亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

