特朗普迴避是否與普京聯繫　吹噓「與習主席關係很好」

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（15日）接受彭博社訪問，稱他與普京對話是「明智的事」，惟一再迴避其卸任後是否與普京對話的問題。



因揭發水門事件成名的《華盛頓郵報》記者伍德沃德（Bob Woodward）在新書中披露，特朗普在2021年卸任總統後，曾多次與普京對話。

彭博社（Bloomberg）總編輯米克爾思韋特（John Micklethwait）日前在訪問中反覆就此事向特朗普求證，但他拒絕評論，並稱：「如果我做了，那是件明智的事。」

特朗普還在採訪中說：「聽着，我和習主席的關係很好，和普京的關係也很好，和金正恩的關係也很好」，又評論普京說：「俄羅斯從來沒有一位總統讓他們如此尊敬」。

圖為2018年，時任美國總統特朗普在世界杯期間的一次峰會後與普京共同出席新聞發佈會。（Getty）

根據伍德沃德新書《戰爭》（《War》，暫譯）所述，特朗普在卸任後與普京對話可能有七次之多，且在疫情高峰時期私下將新冠檢測包送給普京。特朗普競選團隊發言人Steven Cheung指該報道不實，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）亦否認該說法。

由於特朗普曾批評美國繼續向烏克蘭提供軍事援助，該報道再度引起外界對這兩人關係的疑慮。