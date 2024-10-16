特朗普迴避是否與普京聯繫 吹噓「與習主席關係很好」
撰文：藺思含
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美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（15日）接受彭博社訪問，稱他與普京對話是「明智的事」，惟一再迴避其卸任後是否與普京對話的問題。
因揭發水門事件成名的《華盛頓郵報》記者伍德沃德（Bob Woodward）在新書中披露，特朗普在2021年卸任總統後，曾多次與普京對話。
彭博社（Bloomberg）總編輯米克爾思韋特（John Micklethwait）日前在訪問中反覆就此事向特朗普求證，但他拒絕評論，並稱：「如果我做了，那是件明智的事。」
特朗普還在採訪中說：「聽着，我和習主席的關係很好，和普京的關係也很好，和金正恩的關係也很好」，又評論普京說：「俄羅斯從來沒有一位總統讓他們如此尊敬」。
根據伍德沃德新書《戰爭》（《War》，暫譯）所述，特朗普在卸任後與普京對話可能有七次之多，且在疫情高峰時期私下將新冠檢測包送給普京。特朗普競選團隊發言人Steven Cheung指該報道不實，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）亦否認該說法。
由於特朗普曾批評美國繼續向烏克蘭提供軍事援助，該報道再度引起外界對這兩人關係的疑慮。