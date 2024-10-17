朝鮮指憲法已列韓國「敵對國家」　炸毁邊境路段屬合法舉措

朝鮮官方傳媒朝中社10月17日公布，朝方已採取爆破手段，完全切斷位於朝方南部邊境、與韓國連接的公路和鐵路，並形容是根據「把韓國規定為徹底的敵對國家」的朝鮮憲法要求。韓國傳媒表示，今次是朝鮮官媒首次表明，已修改憲法把韓國界定為「敵對國家」。



韓軍公布朝鮮方面炸毀通往韓國道路的影片（影片截圖）

朝中社指出，根據朝鮮國防省發言人發布的消息，15日中午，朝鮮以爆破方法，完全封閉了江原道高城郡甘湖里一帶，以及開城市板門區東內里一帶的公路和鐵路，兩個地點的封閉長度均約60米，強調並未對週邊生態環境造成任何負面影響。

報道強調，此舉是根據「把韓國規定為徹底的敵對國家」的朝鮮憲法要求，以及由於敵對勢力嚴重政治軍事挑釁，造成戰爭一觸即發，朝鮮基於重大安保考慮，而採取的合法措施。

韓軍公布朝鮮方面炸毀通往韓國道路的影片（影片截圖）

報道又稱，今次行動是分階段工作一部份，目標是把朝鮮行使主權領域，與韓國領土徹底分離。朝鮮國防省發言人稱，朝方將繼續採措施封閉南部邊境，長遠實現要塞化。

根據韓國媒體此前報道，韓國聯合參謀本部15日確認，朝鮮於15日中午左右，在朝韓軍事分界線以北，炸毀連接朝韓的京義線、東海線部份路段。