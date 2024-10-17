超級月亮｜全球迎「獵人月亮」　一文看多地靚相

今年以來最大、最明亮的月亮——「獵人月亮」（Hunter’s Moon）亮相，為今年第3個超級月亮，也是今年四次超級月亮中最光亮一次，即今年最大「超級月亮」，今年餘下最後一次超級月亮將於11月15日出現。



今次超級月亮於香港時間10月17日晚上7時26分，達到最光程度。

2024年10月16日，摩洛哥瓦爾扎扎特（Ouarzazate），圖為一名男子坐在岩石上賞月。（Reuters）

月球繞地球公轉的軌道是一個橢圓形，因此月球離地球時近時遠，離地球最近處稱為近地點，近地點為超級月亮的登場創造契機。

↓ 在澳洲悉尼看到的超級月亮 ↓

↓ 在英國巨石陣（Stonehenge）看到的超級月亮 ↓

英國《衛報》16日引述澳洲國立大學（Australian National University）天體物理學教授Brad Tucker表示，每當月球來到近地點，人們就有機會觀賞到超級月亮，而月球繞地球到軌道又會發生週期性的變化，這讓超級月亮有機會連續出現。

Brad Tucker指，滿月的名字通常來自於北美農民年鑑和美洲原住民，而「獵人月亮」因與冬季中最後一個適合狩獵的月份相近，因而得名。

2024年10月17日，智利聖地牙哥，圖為月亮從安第斯山脈升起。（Reuters）

2024年10月17日，克里米亞地區，圖為一輪滿月高掛天空。（Reuters）

今次「獵人月亮」是今年四次超級月亮中最光亮的一次，其他三次為中秋節的滿月、8月20日的藍色月亮以及尚未上演的11月15日的超級月亮。

▼9月17日 中秋節超級月亮