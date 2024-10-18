王毅：中國與巴西全方位戰略合作正當其時

中共中央政治局委員、外長王毅10月17日晚在北京會見巴西總統府首席部長科斯塔率領的高級別代表團。



根據中國外交部，王毅說，新形勢下，中巴進行全方位戰略合作正當其時，不僅符合兩國人民的長遠和根本利益，也將為全球南方國家團結協作樹立典範，為人類進步事業做出更大貢獻。中方高度重視同巴西的關係，對巴西發展前景充滿信心，願同巴方一道，以中巴建交50周年為契機，密切高層交往，深化各領域務實合作，提升戰略協作水平，共創中巴關係下一個更輝煌的50年，攜手建構命運共同體。

科斯塔等表示，巴西高度讚賞中國的發展成就以及為全球經濟成長所做貢獻，願明確雙邊關係更高定位，推動經貿、金融、基礎設施、綠色轉型、再工業化、科技創新等各領域合作取得更多實實在在成果，提升巴中關係的策略性，推動巴中全面戰略夥伴關係邁上新的台階，進入新的階段。

公告也指，雙方就完善全球治理深入交換看法，一致同意維護發展中國家共同利益，捍衛國際公平正義，成為當今變亂交織世界中的重要穩定力量。