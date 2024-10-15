伊朗外長與王毅通電話　稱願同中方協調推動局勢降溫

中共中央政治局委員、外交部長王毅10月14日與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）通電話。阿拉格齊表示，伊朗對當前地區局勢全面升級風險深感關切，不願看到衝突進一步擴大。伊朗高度重視中方在國際事務中的重要影響，願同中方加強溝通協調，以外交手段推動局勢降溫。以色列應當避免冒險，慎重行事。



圖為2024年9月28日，中國外交部長王毅在紐約聯合國總部出席第79屆聯合國大會一般性辯論。（Reuters）

王毅指出，當前加沙衝突負面影響明顯外溢，地區緊張局勢不斷升級。中方一貫主張通過對話協商解決問題，反對激化矛盾、擴大衝突，反對採取軍事冒險行動，呼籲各方多做有利於維護地區和平穩定的事。中方將繼續展現負責任大國擔當，從事情本身的是非曲直出發，加強同各方溝通，匯聚更多國際共識和力量，為推動衝突降溫發揮建設性作用。

2024年10月1日，以色列阿什凱隆（Ashkelon），伊朗發射的彈道飛彈被以色列的鐵穹系統（Iron Dome）攔截。（Reuters）。

王毅： 樂見伊朗政府開展斡旋外交

王毅又稱，中方樂見伊朗政府開展斡旋外交，同各方增進了解，改善同地區國家關係。中方支持伊朗同沙特實現歷史性和解，願共同推動中伊沙三方聯合委員會第二次會議取得積極成果，鞏固伊沙和解勢頭，為地區和平穩定注入正能量。