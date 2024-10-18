韓國國腳黃義助瞞女伴偷拍性愛影片　庭上認罪或入獄4年

韓國國腳黃義助（황의조，Hwang Ui-jo）在2023年被曝未經女伴允許偷拍性愛影片，他日前在庭上認罪，並向受害者及球迷致歉。法院在12月判刑，黃義助面臨最高4年刑期。



黃義助與兩名女伴的性愛影片去年6月在社交媒體上流出，其經理人的嫂嫂後被揭以影片勒索黃義助並發布影片，最終獲判3年刑期。黃義助最初否認偷拍影片。由於受害的一名前女友據指為演藝界名人，事件在韓國引起熱議，當地足總最終在輿論壓力下於去年11月禁止其入選國家隊。

黃義助曾與女團T-ara成員孝敏拍拖，但迅速分手。（孝敏Instagram）

檢察官10月16日指，黃義助在2022年6月至9月間，四次未經其兩名伴侶同意，拍下與她們「床戰」片段。

韓國國腳黃義助涉及性受影片醜聞。（資料圖片/Getty Images）

黃義助認罪，請求法官從寬處理。惟檢察官稱，黃義助在審判前曾否認這些指控，質疑他是否誠心反省。

黃義助在法庭向受害者及所有支持他的人道歉，稱對他造成的失望感到「深深的抱歉」。他又表示自己以後不會再做錯事，會盡力做好一名足球員。

黃義助。（資料圖片／Getty Images）

現年32歲的黃義助曾效力大阪飛腳、波爾多等球會，上個月離開英超球會諾定咸森林，加入土超球會阿拉尼亞（Alanyaspor）。

檢察官拒絕提供影片中女性的詳細資料，以免造成進一步傷害。