加拿大創紀錄人口成長致經濟壓力　移民支持度跌至26年來最低水平

加拿大市場調查機構Environics Institute10月17日公布一項針對移民議題進行的報告顯示，目前有58%的加拿大人認同「移民太多」，是1998年以來首見有明顯多數人對移民持負面看法。美媒同日報道，加拿大創紀錄的人口成長，加劇當地房屋短缺、租金價格上漲、公共服務緊張、推高失業率等問題。



彭博社17日報道，加拿大人口數量急增的壓力已威脅到人們對於大量移民能讓加拿大在取代老化勞工的全球競賽中佔優的長期信念。

民調顯示，加拿大人反對新移民的比率連續第二年激增。人們2022年以來反對新移民的比率飆升31%，是調查1977年開始以來，2年時間內的最大幅度變化。

報告的作者紐曼（Keith Neuman）表示，加拿大人不像其他一些國家那樣，對新移民本身持負面觀點。他強調，移民的主要問題是，國家系統、管理如何在不造成太大破壞性的情況下吸納新移民。

2017年3月22日，加拿大安大略省渥太華國會山莊和平塔（Peace Tower）前方，有一面隨風飄揚的加拿大國旗。（Reuters）

報道稱，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）將在11月1日前宣布新的移民水平，並對招收國際學生和引進外勞設限。