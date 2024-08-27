移民愈來愈難？加拿大收緊聘請臨時外勞限制　澳洲削減留學生人數

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）8月26日宣布收緊聘請臨時外勞限制，更表明政府2024年秋季會審查移民政策，本週會與內閣檢討減少吸納移民為永久居民。澳洲政府27日則表示，2025年將把國際留學生入學量限制在27萬人，以控制移民人數及應對房屋租賃價格飆升。



失業率高企不下

英國廣播公司（BBC）27日報道，加拿大失業率近2個月升至6.4%，全國估計140萬人失業。杜魯多26日在記者會上指，他正考慮對臨時外籍勞工計劃進行徹底改革。

杜魯多宣布，僱主在失業率高於6%的地區，將不可再聘請低技術臨時外勞；而農業和食品加工等糧食安全領域，以及仍然缺人的建造業和醫護行業則可獲豁免。新規定下，每名僱主預計可聘請的低技術臨時外勞上限，將由佔員工總數的20%下降至10%。

2024年6月15日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在瑞士出席烏克蘭和平峰會的開幕式。（Reuters）

當被問及是否存在減少吸納移民為永久居民的方案時，杜魯多表示，將非常認真地看待這個議題，本週會與內閣商討。

澳洲房租上升生活壓力

路透社27日稱，截至2023年9月30日，澳洲的淨移民人數在1年內飆升60%，達548,800人，創下歷史新高。

澳洲教育部長克萊爾（Jason Clare）27日在記者會上稱：「今天，我們大學的國際學生比（新冠）疫情（爆發）前增加約10%，私立職業和培訓機構（的國際學生）增加約50%。」

2021年10月12日，3名國際留學生在澳洲悉尼的悉尼歌劇院（Sydney Opera House）附近散步時自拍合影。（Getty）

克萊爾宣布，在新規定下，大學國際學生入學人數上限為14.5萬人；實用和技能課程的國際學生入學人數上限則為9.5萬人。

克萊爾解釋，國際教育業雖是澳洲經濟的重要部份，但大批外國學生回流產業造成壓力，新措施是為讓整個國際教育業變得更公平，為未來的發展奠定更可持續的基礎。

報道稱，雖然國際教育是澳洲第4大出口產業，在2022年到2023年財政年度，經濟價值達364億澳元（約1,924億港元），但民調顯示，選民擔心外國學生和外勞將對本地房地產市場帶來過大壓力，迫使政府為選票收緊相關措施。