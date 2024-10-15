加拿大波霸珍奶品牌遭批「文化挪用」　CEO稱受死亡威脅並道歉

加拿大知名飲料廠商「Bobba」的兩位創辦人近期出演真人騷《Dragons' Den》，力推自家主打的波霸奶茶並標榜創新，而作為嘉賓之一的荷里活演員劉思慕（Simu Lin）不禁當眾質疑，批評業者不尊重台灣和「文化挪用」而引發熱議。「Bobba」創辦人最終發聲明致歉，承諾重新評估品牌策略、並確保在產品中體現出珍珠奶茶的文化根源。



「Bobba」的CEO夫妻檔Sebastien Fiset 和 Jess Frenette此前在節目中宣傳自家的罐裝飲料，聲稱他們只用了果汁、茶、波霸珍珠這三種簡單的配料，就將傳統的珍珠奶茶 「改造 」成 「更方便、更健康 」的產品。他們還透露公司創辦兩年已經掀起風潮、產品熱賣，表示希望能獲得嘉賓投資100萬加元、承諾給予18%公司股份。

而節目嘉賓之一的劉思慕沒等夫妻二人講解完便當眾提出質疑，批評其產品將「源自亞洲」的食材作為賣點，卻沒有在包裝、宣傳文案中看見標註來源的說明，認為此舉不僅不尊重飲料、波霸發源地，甚至還有文化挪用的問題。

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面對劉思慕的質疑，二人辯稱波霸飲料世界聞名、不應有「民族侷限性」的問題，更翻白眼表示不以為意。惟節目播出後在TikTok、Instagram和Youtube等各大社群媒體平台引發熱議，許多人為劉思慕聲援，而「Bobba」的兩位CEO則收到大量批評、謾罵及騷擾，甚至聲稱自己受到死亡威脅。

「Bobba」CEO14日在社交媒體發道歉聲明，並稱劉思慕在節目中提出的「文化挪用」是合理指控，他們「對這樣的學習機會表示歡迎」。他們還表示：「我們將重新評估品牌、包裝和行銷策略，以確保它們能夠尊重和準確地體現我們的台灣合作夥伴關係和珍珠奶茶的文化根源」，「我們真誠地希望大家給我們一個改正錯誤的機會，讓我們能讓大家看到我們可以做得更好。」

此外，在節目中承諾將為「Bobba」投資100萬加元（約563萬港元）換取分紅18%的印度裔女創投人閔哈絲（Manjit Minhas）也遭到網絡撻伐，她亦拍片公開道歉，稱自己「在經過更多反思、調查和聽取意見後，決定不投資Bobba」。

最初提出批評的劉思慕也在引起爭議後出面、試圖化解爭議，他雖然堅持自己立場並感謝各方支持，但不認為兩位應該受到騷擾，呼籲大眾對創業人士抱持同情和同理心。